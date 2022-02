Onde assistir jogo do Sporting x Manchester City e horário na Champions

Dando o pontapé inicial das oitavas de final da Champions League, as equipes de Sporting e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 15/02, pelo jogo de ida no Estádio de Alvalade, em Lisboa, a partir das 17h (Horário de Brasília). Confira quais são as escalações, arbitragem, e que horas começa o jogo do Manchester City hoje.

Onde vai passar o jogo do Manchester City hoje na Champions

O jogo do Manchester City hoje na Champions League vai passar no Space (TV paga) e HBO Max (Serviço de Streaming) a partir das cinco horas da tarde pelo horário de Brasília.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Oi, Vivo ou Claro, enquanto a plataforma pode ser assinada pelo site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Space – SKY: 110, 510 / CLARO: 154, 654 / OI: 68, 569 VIVO: 649, 101, 366 e 891

Horário: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Srdjan Jovanović

Local: Estádio de Alvalade, em Lisoba, em Portugal

TV: Space

Online: HBO Max

Sporting e Manchester City na Champions League

Sporting: Depois de muito esforço na fase de grupos, o Sporting garantiu a sua colocação entre as últimas rodadas e terminou em segundo lugar com 9 pontos, desbancando o Borussia Dortmund. Agora, entra em campo para desafiar o atual vice-campeão da Champions em busca da vantagem no confronto das oitavas.

Manchester City: Do outro lado, o Manchester City aparece como um dos favoritos ao título da temporada. Pelo grupo A da primeira fase, o elenco de Pep Guardiola garantiu a primeira posição com 12 pontos, deixando o poderoso PSG para trás na classificação. Agora, jogando fora de casa, espera garantir a vantagem para si.

Escalação do Sporting e Manchester City

Escalação do Sporting – Adán; Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Escalação do Manchester City – Ederson; Stones, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling (Walker está suspenso)

Retrospecto de jogos entre Sporting e Manchester City

Sporting e Manchester City se enfrentaram apenas duas vezes em toda a história do futebol, segundo dados do portal de estatísticas Ogol. A disputa aconteceu em 2012, nas oitavas de final da Liga Europa, onde cada um venceu uma partida.

No entanto, o time português foi quem avançou pelo fator gol fora de casa. Acompanhe a seguir todos os resultados dos últimos jogos entre os dois.

Manchester City 3 x 2 Sporting (15/03/2012)

Sporting 1 x 0 Manchester City (08/03/2012)

Relembre um dos últimos jogos entre Sporting x Manchester City.

