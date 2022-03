Onde assistir Juventus x Lyon feminino hoje na Champions ao vivo 23/03

Juventus e Lyon se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 14h45, o jogo das quartas de final da Champions League, no Juventus Stadium, em Turim, na Itália. Confira a seguir todos os detalhes da transmissão e onde assistir Juventus x Lyon no futebol feminino hoje.

O duelo desta terça é válido pela partida de ida nas quartas de final, onde o vencedor abre vantagem na competição.

Onde assistir Juventus x Lyon feminino

O jogo entre Juventus e Lyon hoje ser transmitido no streaming DAZN e Youtube da DAZN, a partir das 14h45, seguindo o horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN transmite para assinantes o confronto da Champions Feminina. Já o canal do Youtube do DAZN disponibiliza de graça a transmissão da partida ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível no site e computador.

Escalação de Juventus e Lyon

O time feminino da Juventus garantiu a sua classificação nas quartas de final da Champions ao terminar em segundo lugar no grupo A com 11 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou duas e perdeu outra. Entretanto, o elenco fez o mesmo número de pontos que o líder mas, pelo saldo de gols, perdeu o topo. Agora, espera sair na frente pelo duelo das quartas de final.

Provável Juventus: Pauline Peyraud-Magnin, Matilde Lundorf, Martina, Cecilia Salvai, Boattin, Rosucci, Sofie, Arianna Caruso, Girelli, Hurtig e Bonansea

Enquanto isso, o time francês promete colocar em campo as suas melhores jogadoras do plantel para sair na frente com a vantagem e, depois, decidir em casa as quartas da Champions. Pelo grupo D, o Lyon terminou em primeiro lugar com 15 pontos, ou seja, marcou cinco triunfos e somente uma derrota, garantindo-se como uma das melhores campanhas na temporada.

Provável Lyon: Christiane Endler, Ellie Carpenter, Buchanan, Renand, Morroni, Macario, Mbock, Amandine Henry, Delphine Cascarino, Ada Hegerberg e Selma Bacha

