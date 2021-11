Onde assistir o jogo do Real Madrid x Shakhtar Donetsk hoje ao vivo-03/11

Buscando a liderança do grupo D, o Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira, 03/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Champions League no Estádio Santiago Bernabéu. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir o jogo do Real Madrid x Shakhtar Donetsk hoje? O confronto entre Real Madrid e Shakhtar Donetsk terá transmissão ao vivo do TNT, na fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Real Madrid x Shakhtar Donetsk

Ancelotti, técnico do Real, não poderá contar com Gareth Bale, Ceballos, Díaz, Valverde e Rodrygo, lesionados.

Já os ucranianos não terão Júnior Moraes, Traoré, Pedrinho e Konoplyanka para o jogo de hoje.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Vinícius, Benzema, Hazard

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Vinícius, Benzema, Hazard Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko, Marcos Antônio; Tetê, Fernando, Solomon

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Real Madrid venceu o Elche no fim de semana do Campeonato Espanhol enquanto mostra um desempenho fenomenal em campo. Já pelo grupo D da Champions, aparece em segundo lugar com 6 pontos depois de vencer dois jogos e perder para o Sheriff com chances de assumir a liderança se vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Shakhtar Donestsk permanece na lanterna do grupo com apenas 1 ponto. Enquanto tenta conquistar a sua priemira vitória na competição, tenta lutar contra grandes adversários para conquistar a vaga na próxima fase da Champions mesmo parecendo impossível para a torcida ucraniana.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro