Onde vai passar Ajax x Benfica hoje na TV e horário da Champions (15/03)

Onde vai passar Ajax x Benfica hoje? Equipes se enfrentam nesta terça (15), na Amsterdam Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O jogo terá início às 17h, com transmissão ao vivo na TV. A seguir, todos os detalhes da partida.

Onde vai passar Ajax x Benfica hoje

O jogo do Ajax e Benfica hoje vai passar no canal Space e serviço de streaming HBO Max, a partir das 17h, horário de Brasília.

Onde vai passar o jogo do Ajax x Benfica e horário

Data: 15/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESPANHA)

Local: Amsterdam Arena, em Amsterdam, na Holanda

TV: Space

Stream: HBO Max

Escalação de Ajax x Benfica

O elenco do Ajax conseguiu deixar o placar igual no primeiro jogo da disputa e, por isso, promete outra grande partida nesta terça-feira diante dos portugueses. Agora, o clube de Amsterdam promete novamente colocar os seus melhores jogadores em campo para sair na frente com a classificação ao seu lado. Por fim, no Campeonaot Holandês, o grupo é líder com 63 pontos, dois de vantagem.

Provável escalação do Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller e Tadić

O time do Benfica surpreendeu no jogo de ida e conquistou a igualdade no placar para deixar tudo igual. Mesmo sem ter o critério de gol fora de casa na Champions, o elenco promete fazer de tudo para virar o resultado em seu favor e levar para casa a vitória e a classificação nas quartas da temporada. No Campeonato Português, o clube permanece em terceiro lugar com 58 pontos.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Everton Cebolinha, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez

Confira o vídeo de um do último jogo entre os times.

Tem gol fora de casa na Champions League?

Gol fora de casa não é mais critério de desempate na Champions League. A regra foi retirada do regulamento pela própria UEFA no fim do ano passado, ou seja, as marcações dentro e fora de casa tem o mesmo valor na fase eliminatória a partir de agora.

As disputas do mata-mata na Champions League terão prorrogação se a partida terminar empatada pelo tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos. Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

Calendário de Ajax e Benfica

Depois dos jogos desta terça-feira, Ajax e Benfica tem novos compromissos pela frente em seus respectivos campeonatos nos países com transmissão ao vivo tanto na TV como online.

Ajax

Ajax x Feyenoord – Domingo, 20/03 às 10h30 (Campeonato Holandês)

Groningen x Ajax – Sábado, 02/04 às 11h30 (Campeonato Holandês)

Ajax x Sparta Roterdã – Sábado, 09/04 às 11h30 (Campeonato Holandês)

Benfica

Benfica x Estoril – Domingo, 20/03 às 15h (Campeonato Português)

Braga x Benfica – Domingo, 03/04 (Campeonato Português)

Benfica x Belenenses – Domingo, 10/04 (Campeonato Português)

