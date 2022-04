Onde vai passar Benfica x Liverpool hoje na Champions e horário (05/04)

Saiba onde vai passar o jogo do Benfica x Liverpool hoje. Foto: Reprodução: Pixabay

Nesta terça-feira, Benfica e Liverpool se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, no Estádio da Luz, em Portugal. A seguir, saiba quais são as informações de onde vai passar Benfica x Liverpool ao vivo.

Onde vai passar Benfica x Liverpool hoje na Champions

O jogo do Benfica e Liverpool hoje vai passar ao vivo no canal Space e streaming HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A emissora Space, da Rede Turner, transmite para todos os estados do Brasil o jogo nesta terça, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming HBO Max, disponível também por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Horário e local do jogo da Champions hoje

Benfica x Liverpool vai começar às 16h, no horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril de 2022, pela primeira partida das quartas de final da Champions League.

No Brasil, a transmissão vai ser a partir das quatro horas da tarde, enquanto em Portugal está marcado para será as oito da noite, já que Portugal está 4 horas à frente de Brasília.

O Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal, vai ser a casa do jogo das quartas de final da Champions na tarde de hoje. Com capacidade para 65.647, o espaço deve estar de casa cheia com torcedores dos dois clubes, já que o confronto é decisivo.

A arbitragem vai ser de Jesús Gil Manzano, da Espanha.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz – Portugal

Provável escalação de Benfica e Liverpool

Escalação do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, João Mário, Darwin Núñez, Ramos e Rafa Silva

Escalação do Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Diogo Jota e Mané

O Benfica fez história ao chegar até as quartas de final na Champions deste ano. Na fase de grupos, o elenco português deixou Barcelona e Dínamo de Kiev para trás, terminando em segundo lugar com 8 pontos no grupo E. Depois, nas oitavas, superou inesperadamente o Ajax, um dos favoritos e, agora, precisa da vitória para ter a vantagem.

Enquanto isso, o Liverpool aparece como um dos favoritos na temporada da Champions. Na fase de grupos, o time comandado por Klopp passou em primeiro lugar com 18 pontos no grupo B, ou seja, venceu os seis jogos que disputou na primeira fase. Depois, nas oitavas, venceu a Inter de Milão facilmente e, por isso, entra em campo nesta terça-feira em toda a confiança.

Benfica x Liverpool último jogo

As equipes de Benfica e Liverpool já se enfrentaram em dez oportunidades, tanto pela Liga Europa como na Champions, de acordo com dados do portal O Gol. O time inglês leva vantagem, com seis vitórias contra quatro dos portugueses.

O último duelo foi em 2010, pela Liga Europa, em 8 de abril de 2010.

08/04/2010 – Liverpool 4 x 1 Benfica – Europa League

01/04/2010 – Benfica 2 x 1 Liverpool – Europa League

08/03/2006 – Liverpool 0 x 2 Benfica – Champions League

Assista no vídeo a entrevista completa do técnico do Liverpool.

