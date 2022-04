Onde vai passar jogo do Chelsea x Real Madrid hoje e horário (06/04)

Nesta quarta, Chelsea e Real Madrid fazem o duelo mais esperado das quartas na Champions League. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de ida. Dessa maneira, confira as informações e onde vai passar jogo do Chelsea x Real Madrid hoje.

Onde vai passar jogo do Chelsea x Real Madrid hoje

Onde vai passar jogo do Chelsea x Real Madrid hoje vai ser na TNT e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A emissora transmite para todos os estados do Brasil ao vivo o jogo de hoje através de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming HBO Max. A plataforma pode ser encontrada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Informações de onde vai passar jogo do Chelsea x Real Madrid hoje

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Arbitragem: Clément Turpin (França)

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento

Provável escalação do Chelsea e Real Madrid

Escalação do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Chalobah, Rudiger, James, Kanté, Jorginho, Alonso, Kovacic, Havertz e Pulisic

Escalação do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema e Vinícius Júnior

O atual campeão vem com tudo em sua estreia na nova edição da Champions. Sob o comando de Antonio Conte, o elenco inglês passou facilmente pela fase de grupos, até vencer o Lille nos dois confrontos. Agora, espera contar com a força da torcida em casa no jogo desta quarta-feira para garantir a vantagem no jogo de volta.

Enquanto isso, o Real Madrid espera contar com a força de sua camisa para o jogo de hoje. O elenco deixou o Paris Saint-Germain para trás nas oitavas de maneira heroica, sob atuação fenomenal de Benzema. Agora, tem o dever de passar pelo atual campeão se quiser brigar mais uma vez pelo título e não ser assim eliminado de maneira precoce.

Último jogo Chelsea x Real Madrid

Chelsea e Real Madrid já são velhos conhecidos. Entre os gramados, já se enfrentaram cinco vezes, onde o time inglês venceu as três vezes e dois empates, de acordo com dados do portal O Gol.

O último encontro foi pela semifinal da Champions, em 5 de maio de 2021.

Confira a seguir os últimos jogos entre Chelsea e Real Madrid.

05/05/2021 – Chelsea 2 x 0 Real Madrid – Champions League

27/04/2021 – Real Madrid 1 x 1 Chelsea – Champions League

28/08/1998 – Real Madrid 0 x 1 Chelsea – Supercopa Europeia

Assista no vídeo os melhores momentos de um dos últimos jogos entre os times.

