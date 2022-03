Onde vai passar jogo do Real Madrid e PSG hoje ao vivo na Champions

O Real Madrid enfrenta o PSG hoje pelas oitavas de final da Champions League de 2022. A partida será disputada a partir das 17h, no Estádio Santiago Bernabéu, e a transmissão vai ser do TNT e HBO Max . Conheça todos os detalhes de onde vai passar jogo do Real Madrid x PSG hoje.

Horário do jogo Real Madrid x PSG

O jogo do Real Madrid e PSG hoje vai começar às 17h, cinco horas da tarde, pelo horário de Brasília, jogando no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

Na Espanha, a partida tem início às 9 horas da noite, no horário local.

Onde vai passar jogo do Real Madrid e PSG hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid x PSG vai ser transmitido ao vivo no canal TNT e streaming HBO Max, a partir das 17h, horário de Brasília.

A emissora está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Oi, Vivo ou Claro, enquanto a plataforma pode ser assinada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Informações do jogo do Real Madrid e PSG hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha

Onde assistir jogo de hoje: TNT e HBO Max

Últimos jogos Real Madrid x PSG

15/02/2022 – PSG 1 x 0 Real Madrid – Champions

26/11/2019 – Real Madrid 2 x 2 PSG – Champions

18/09/2019 – PSG 3 x 0 Real Madrid – Champions

Confira como foi o último jogo do Real Madrid x PSG.

Escalação do jogo do Real Madrid x PSG

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Nacho; Modrić, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

PSG: Navas (Donnarumma); Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Danilo; Messi, Mbappé, Neymar

O Real Madrid tentou, mas acabou derrotado pelo Paris no jogo de ida pelas oitavas da Champions. Agora, jogando em casa, pode dar a volta por cima e quem sabe assim derrotar um dos favoritos na competição e continuar vivo na busca pelo título da temporada. Pelo Campeonato Espanhol, se mantém em primeiro lugar com oito pontos de vantagem.

Enquanto isso, o PSG conquistou a vantagem no primeiro jogo com gol de Mbappé, a jovem joia francesa do elenco titular. Agora, precisa continuar o seu ritmo e bom desempenho pelos gramados na Espanha para avançar na competição e continuar o sonho de levar para casa o seu primeiro troféu em toda a história. Por fim, no Campeonato Francês, está em primeiro lugar com treze de diferença.

Tem gol fora de casa na Champions League 2022?

Gol fora de casa na Champions não vale mais como critério de desempate. A regra foi rejeitada pela UEFA no início de 2022, ou seja, se o time visitante marca gol no estádio em que visita, tem o mesmo valor do que se feito em sua casa.

A disputa em mata-mata tem prorrogação se a partida final terminar empatada com o fim do tempo regulamentar. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos, tendo um intervalo de cinco minutos em cada tempo. Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada.

O sorteio que define as quartas de final, realizado pela UEFA, vai acontecer na próxima sexta-feira, 11 de março de 2022, a partir das oito horas da manhã, no horário de Brasília.

