Onde vai passar Olympique x Eintracht Frankfurt hoje (13/09/22)

Pela segunda rodada do grupo D, ambos Olympique de Marseille e Eintracht Frankfurt buscam a primeira vitória na nova temporada da Champions League nesta terça-feira, 13 de setembro, às 16h (Horário de Brasília). A partida será no Stade Vélodrome, e onde vai passar Olympique x Eintracht Frankfurt hoje vai ser apenas online.

Estão no grupo D da Liga dos Campeões as equipes de Sporting e Tottenham.

Onde vai passar Olympique x Eintracht Frankfurt hoje

O jogo da Champions hoje terá transmissão do HBO Max, serviço de streaming, a partir das 16h (horário de Brasília), em todos os estados do país.

Para a infelicidade do torcedor, a partida entre Olympique e Eintracht Frankfurt não vai passar em nenhum canal da televisão. Por isso, a única maneira de acompanhar vai ser no HBO Max, serviço de streaming para assinantes em todo o Brasil.

Para quem já é assinante, basta sintonizar através do e-mail e a senha de usuário pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível com a plataforma.

Se o torcedor ainda não é assinante, pode encontrar todos os pacotes no site www.hbomax.com, por valores que vão de R$ 19,90 e R$ 27,90 ao mês.

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : José María Sánchez

: José María Sánchez VAR : Juan Martínez Munuera

: Juan Martínez Munuera Local : Stade Vélodrome, em Marseillem, na França

: Stade Vélodrome, em Marseillem, na França Onde vai passar Olympique x Eintracht Frankfurt hoje: HBO Max

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt: como estão as equipes?

O time do Olympique busca a primeira vitória na fase de grupos da Champions depois de perder para o Tottenham na rodada de estreia, durante a última semana. Sem pontos, ocupa a terceira posição do grupo D, sem gols marcados e dois sofridos. Pelo Campeonato Francês, o elenco mantém-se em segundo lugar com 19 pontos, empatado com o Paris Saint-Germain na pontuação, mas em desvantagem no saldo de gols.

Mbemba, suspenso, é a única baixa do Marseille.

Provável escalação do Olympique de Marseille: Pau López; Bailly, Gigot, Kolasinac; Clauss, Rongier, Gerson, Nuno Tavares; Cengiz Under, Alexis Sánchez e Payet.

Do outro lado, o Frankfurt também levou a pior ao estrear na fase de grupos da Liga dos Campeões diante do Sporting, em casa. Sem nenhum ponto no grupo D, ocupa a lanterna do grupo com três gols sofridos. Se vencer nesta terça, poderá subir na classificação e quem sabe brigar pela vaga nas oitavas. Pelo Campeonato Alemão, vem na 11ª posição com 8 pontos.

Aos alemães, Touré, Buta, Lenz, Rode e Onguéné seguem lesionados e fora do plantel.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Knauff, Tuta, N’Dicka, Pellegrini; Sow, Dina Ebimbe; Lindstrøm, Gotze, Kamada e Kolo Muani.

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o time do Olympique venceu o Lille por 2 a 1, dentro de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês. Os gols foram de Alexis Sánchez, Samuel e Ismaily.

O Frankfurt vem de derrota para o Wolfsburg também no último sábado, dentro de casa, por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Alemão.

Maxence marcou o gol na partida.

Confira como foi a última partida do Marseille, realizada no fim de semana.

Quais são os jogos da Champions na rodada?

A bola vai rolar nesta terça-feira, 13 de setembro, para sete partidas na segunda rodada da Champions League, organizada e realizada pela UEFA, na Europa.

Bayern de Munique, Barcelona, Tottenham, Liverpool, Ajax e Sporting estão entre as equipes que entram em campo nesta terça, prontas para buscarem os três pontos na rodada.

Cada um dos embates possui transmissão ao vivo pela televisão e online, ou seja, o torcedor pode curtir como, quando e onde quiser.

Para não perder nenhum lance, confira a programação e veja onde assistir aos jogos.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

