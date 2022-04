Onde vai passar Villarreal x Bayern de Munique ao vivo e horário 06/04

Pela Champions League, Villarreal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final, jogando no Estádio de la Cerámica, na Espanha. A seguir, saiba quais são as informações de onde vai passar Villarreal x Bayern de Munique hoje.

Onde vai passar Villarreal x Bayern de Munique

Onde vai passar Villarreal x Bayern de Munique hoje vai ser no Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A emissora Space, da Rede Turner, transmite para todos os estados do Brasil ao vivo o jogo de hoje através de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming HBO Max. A plataforma pode ser encontrada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Informações de onde vai passar Villarreal x Bayern de Munique hoje

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal, na Espanha

Arbitragem: Anthony Taylor (Inglaterra)

Provável escalação de Villarreal e Bayern de Munique

Escalação do Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Parejo, Lo Celso, Gerard Moreno e Danjuma

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Sule, Hernández, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman e Lewandowski

Atual campeão da Liga Europa, o Villarreal quer repetir o gigantesco sucesso que obteve na temporada passada em competições internacionais. Este ano, conseguiu o feito de deixar para trás a Juventus, grande favorita ao título. Hoje, jogando em casa, conta com a força da torcida em seu favor, mas precisa estar 100% atento ao elenco alemão.

Enquanto isso, o Bayern de Munique não mostra preocupação por disputar o primeiro jogo das quartas fora de casa, até porque tem o favoritismo ao seu lado e consequentemente um dos melhores elencos da temporada. No Campeonato Alemão, o grupo é o líder com a vantagem de nove pontos com o segundo.

Villarreal x Bayern de Munique último jogo

As equipes de Villarreal e Bayern de Munique contabilizam dois encontros, válidos pela Champions League, no ano de 2011.

Na ocasião, o Bayern venceu os dois jogos na fase de grupos da competição daquele ano. Confira a seguir os resultados dos jogos entre os dois times.

14/09/2011 – Villarreal 0 x 2 Bayern

22/11/2011 – Bayer 3 x 1 Villarreal

Assista no vídeo a seguir os maiores e melhores gols do Bayern na Champions.

