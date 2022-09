Qual canal vai passar jogo do PSG hoje? Neymar vai jogar? Horário (14/9)

Tem Messi, Neymar e Mbappé em campo! O PSG visita o Maccabi Haifa nesta quarta (14/09), no Estádio Sammy Ofer, pela segunda rodada do grupo H na Liga dos Campeões, às 16h. Mas qual canal vai passar jogo do PSG hoje? Um busca a primeira vitória na competição, enquanto o outro quer subir até a liderança.

Fazem parte do grupo H na Champions League as equipes de Benfica e Juventus, considerado um dos mais difíceis da competição.

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje ao vivo?

O jogo do PSG hoje ao vivo na Champions vai passar na TNT, na TV fechada, às 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir através do HBO Max, serviço de streaming.

Pode comemorar torcedor, porque dá para assistir Neymar, Mbappé e Messi hoje pela televisão! O canal da TNT, disponível para todo o Brasil, vai transmitir o embate do PSG nesta quarta-feira, disponível em todas as operadoras de TV por assinatura.

Para quem não é assinante, pode acompanhar também pelo HBO Max, serviço de streaming, disponível por todo o território. Se você já possui assinatura, pode acessar o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, tablet, computador pelo navegador ou até na smart TV, verificando se o televisor é compatível. Basta acessar com e-mail e a senha de usuários.

Para aqueles que querem se tornar assinantes da plataforma, basta acessar www.hbomax.com e escolher o melhor pacotes, entre os valores R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Maccabi Haifa x PSG:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Sammy Ofer, em Israel

Arbitragem: Daniel Siebert

VAR: Christian Dingert

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje: TNT e HBO Max

Maccabi Haifa x PSG: como estão as equipes?

Sem o favoritismo ao seu lado, o Maccabi Haifa espera surpreender na Champions League deste ano. Foi derrotado pelo Benfica na rodada de estreia, pronto para buscar a sua primeira vitória nesta edição e, desta vez, dentro de casa nesta quarta-feira. Na tabela do grupo H, vem na lanterna sem pontos. Pelo Campeonato Israelense, lidera com 12 pontos, dois de vantagem.

Os anfitriões não possuem baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Seck, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Pierrot, David

Do outro lado, o PSG vem na segunda posição com 3 pontos depois de estrear com triunfo diante da Juventus, por 2 a 1, dentro de casa. Por desvantagem no saldo de gols, o elenco parisiense vai buscar os três pontos nesta quarta-feira para assumir a liderança e desbancar o Benfica. No Campeonato Francês lidera com 19 pontos, empatado com o Olympique em seis vitórias e um empate.

Kimpembe, Renato Sanches e o goleiro Navas não aparecem na convocação oficial divulgada pelo clube.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Maccabi venceu o Sektzia Nes por 3 a 1, dentro de casa, pela quarta rodada do Campeonato Israelense na temporada. Os gols foram de Atzili e Chery.

Já o PSG venceu o Stade Brestois também no sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês, por 1 a 0, dentro de casa. O gol foi de Neymar.

Quais são os jogos da Champions hoje?

Não tem só PSG para assistir nesta quarta-feira! Outros oito confrontos também serão realizados pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.

Além do destaque para o jogo do PSG, o protagonismo também vai para o encontro de Benfica e Juventus, além de Manchester City contra o Borussia Dortmund, com o reencontro de Haaland com a sua antiga equipe.

Para não perder nada, saiba quais são e onde assistir.

Quarta-feira – 13h45

Shakhtar Donetsk x Celtic – 13h45 (Space e HBO Max)

Milan x Dínamo de Zabreg – 13h45 (TNT e HBO Max)

Quarta-feira – 16h

Chelsea x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Rangers x Napoli – 16h (HBO Max)

Real Madrid x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Manchester City x Borussia Dortmund – 16h (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x PSG – 16h (TNT e HBO Max)

Copenhague x Sevilla – 16h (HBO Max)

Juventus x Benfica – 16h (HBO Max)

