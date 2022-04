Qual canal vai passar Manchester City x Atlético de Madrid (05/04)

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (05/04), a partir das 16h (Horário de Brasília), no jogo de ida das quartas da Champions League, no Etihad Stadium, na Inglaterra. Saiba quais são as informações de qual canal vai passar Manchester City x Atlético de Madrid ao vivo hoje.

Qual canal vai passar Manchester City x Atlético de Madrid

O jogo do Manchester City e Atlético de Madrid hoje vai ser transmitido ao vivo nos canais SBT, TNT e streaming HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O canal do SBT vai passar o jogo de hoje na Champions de graça para todos os estados do Brasil com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Já o site da emissora (www.sbt.com.br) vai retransmitir a partida também de maneira gratuita.

A emissora da TNT também transmite o jogo desta terça, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming HBO Max, disponível também por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Horário e local do jogo da Champions hoje

Manchester City x Atlético de Madrid vai começar a partir das 16h, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril de 2022, no jogo de ida pelas quartas de final da Champions League.

No Brasil, a transmissão vai começar a partir das quatro horas da tarde, enquanto na Inglaterra está marcado para ser às oito da noite, já que Manchester está 4 horas à frente de Brasília.

O Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, vai receber a partida das quartas de final da Champions hoje. Com capacidade para 55.097, a arena deve estar lotada com torcedores ingleses. Projetada pelo grupo City Football Group, o espaço foi reformulado desde que a equipe comprou o time em 2008.

A arbitragem vai ser de István Kovács, da Romênia.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester – Inglaterra

Provável escalação de Manchester City e Atlético de Madrid

Escalação do Manchester City: Ederson; João Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Renan Lodi, Koke, Kondogbia, Lemar, Griezmann e João Félix

O Manchester City aparece entre os favoritos ao título da Champions este ano. Na fase de grupos, o time comandado por Pep Guardiola garantiu-se em primeiro lugar no grupo A com 12 pontos, destronando o PSG. Já nas oitavas passou facilmente pelo Sporting, com direito a goleada. Agora, nas quartas, encontra um forte adversário.

Enquanto isso, Diego Simeone precisa estar atento ao jogo desta terça-feira. Não apenas por enfrentar um dos melhores times do futebol europeu na atualidade, mas porque está sem alguns dos seus principais jogadores, como Luis Suárez, e por estar fora de casa. O time passou do Manchester United, de Cristiano Ronaldo, nas oitavas de final para chegar até aqui.

Manchester City x Atlético de Madrid último jogo

As equipes de Manchester City e Atlético de Madrid nunca se enfrentaram em toda a história do futebol europeu e, por isso, o encontro nesta terça-feira vai ser a primeira vez.

O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas na Champions League. De um lado, o City vem de vitória em cima do Burnley, pelo Campeonato Inglês.

Do outro, o Atlético superou o Aláves pelo Campeonato Espanhol no fim de semana.

Assista no vídeo como foi o último jogo do City.

