Quando vai ser o show da Anitta na final da Champions League 2023

É oficial, a cantora Anitta será a grande atração da final da Champions League 2023! A brasileira vai se apresentar no show de abertura ao lado do cantor nigeriano Burna Boy antes da partida começar entre Manchester City e Inter de Milão no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.

A estrela promete levar todos os seus hits para a Liga dos Campeões deste ano. A cantora de “Envolver” vai se apresentar no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, antes da bola rolar ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

“Estou tão animada que a notícia finalmente saiu” disse a cantora, em entrevista ao site da UEFA. Esta não é a primeira vez que a brasileira se apresenta em finais de competições esportivas. A carioca já cantou nas decisões da Libertadores em 2019 e 2021, na Copa América de 2019 e na abertura das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Anitta estará ao lado do nigeriano Burna Boy. O setlist não foi divulgado, mas dá para esperar os principais hits da cantora brasileira como “Envolver”, “Gata”, “Dançarina”, “Paradinha” e “Vai Malandra”.

A final da Champions será transmitida pelos canais SBT, na TV aberta, e na TNT, em operadoras de TV paga, para todo o Brasil. Também dá para assistir o show da brasileira e a partida entre Manchester City e Inter de Milão no HBO Max.

Confira o anúncio de Anitta feito pela UEFA.

Como vai ser a final da Champions em 2023

Manchester City e Inter de Milão vão disputar a final da Champions no dia 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, a partir das 16h, horário de Brasília. O jogo começa logo depois do show de abertura da cantora Anitta.

Esta é a primeira vez que os times se enfrentam em uma final da Liga dos Campeões. O Manchester busca o seu primeiro troféu, enquanto a Inter quer a taça de número quatro.

O Estádio Olímpico Ataturk recebe a final da Champions pela segunda vez na história. Em 2005, Milan e Liverpool disputaram a decisão, com vitória do Liverpool nos pênaltis após sair perdendo por 3 a 0. Na Eurocopa de 2020, jogos também foram realizados na Turquia.

