Que horas e onde assistir de graça PSG x Real Madrid hoje na Champions

Saiba onde assistir ao jogo do PSG e Real Madrid hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

O encontro entre PSG e Real Madrid é o grande destaque das oitavas de final na Champions League. Nesta terça-feira, 15/02, as equipes se enfrentam no Parc des Princes, em Paris, a partir das 17h (Horário de Brasília). Confira quais são as escalações, arbitragem, que horas começa e onde assistir o jogo do PSG x Real Madrid hoje.

Onde vai passar PSG x Real Madrid hoje na Champions

O jogo do PSG e Real Madrid hoje na Champions League vai passar no SBT (TV aberta), TNT (TV paga) e HBO Max (Serviço de Streaming) a partir das cinco da tarde pelo horário de Brasília.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Oi, Vivo ou Claro, enquanto a plataforma pode ser assinada pelo site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

TNT – SKY: 108, 508 / CLARO: 151, 651 / OI: 48, 548 VIVO: 648, 100, 657 e 892

Horário: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITALIA)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

TV: SBT e TNT

Online: HBO Max

PSG e Real Madrid na Champions League

PSG: O time do Paris Saint-Germain entrou em campo no grupo A como o grande favorito. Mesmo contando com grandes reforços como Messi, Donnarumma e Sergio Ramos, o elenco não conseguiu se firmar e terminou em segundo lugar com 11 pontos, atrás do Manchester City tendo três vitórias, dois empates e uma derrota. Agora, jogando em casa, espera abrir vantagem no duelo.

Real Madrid: Enquanto isso, o Real Madrid aparece com 100% de confiança ao seu lado. O grupo de Carlo Ancelotti terminou em primeiro lugar com 15 pontos no grupo D, tendo cinco vitórias e uma derrota na competição até o momento. Por isso, espera garantir-se na primeira partida e, assim, jogar em casa para o triunfo.

Escalação do PSG e Real Madrid

Escalação do PSG – Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di María, Messi, Mbappé (Sergio Ramos está fora)

Escalação do Real Madrid – Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior (Mariano está fora)

Retrospecto de jogos entre as equipes

Paris Saint-Germain e Real Madrid já se enfrentaram por 10 vezes em toda a história do futebol, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarket. O elenco espanhol, entretanto, é quem tem a vantagem com 4 vitórias, diante de 3 empates e com 3 vitórias para o PSG.

As disputas aconteceram na Taça UEFA, antigo nome da competição, e na Champions League. Confira a seguir todos os resultados

Real Madrid 3 x 2 PSG (02/03/1993)

PSG 4 x 1 Real Madrid (18/03/1993)

Real Madrid 0 x 1 PSG (03/03/1994)

PSG 1 x 1 Real Madrid (15/03/1994)

PSG 0 x 0 Real Madrid (21/10/2015)

Real Madrid 1 x 0 PSG (03/11/2015)

Real Madrid 3 x 1 PSG (14/02/2018)

PSG 1 x 2 Real Madrid (06/03/2018)

PSG 3 x 0 Real Madrid (18/09/2019)

Real Madrid 2 x 2 PSG (26/11/2019)

Relembre um dos últimos jogos entre PSG x Real Madrid.

