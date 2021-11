Quem são os maiores artilheiros da história da Champions League

A dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi domina a artilharia da Champions League, deixando grandes nomes do futebol para trás. Porém, é o português quem leva vantagem entre todas as fases da competição. Com 70 anos de história, a artilharia da Champions League é atualizada constantemente enquanto observamos os melhores artilheiros em campo.

+ Quem são os artilheiros da Seleção Brasileira?

Quem são os maiores artilheiros da Champions League?

Cristiano Ronaldo é o maior goleador da história da Champions League com 140 gols marcados em 180 jogos, desde a fase de grupos até a final. O português já vestiu a camisa do Manchester United, Real Madrid e Juventus na competição, além de contabilizar outros recordes importantes como o artilheiro em mata-mata, mais gols em uma única edição, o atleta que mais disputou e o maior vencedor com Seedorf ao ganhar cinco taças.

Logo atrás vem Lionel Messi, do PSG, com 123 gols marcados em toda a história. O argentino defendeu exclusivamente o Barcelona por mais de vinte temporadas, feito inédito que muitos jogadores não conseguiram alcançar. Já Lewandowski, do Bayern de Munique, contabiliza 81 gols, podendo alcançar a dupla cada vez mais.

1 Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 140 gols

2 Lionel Messi (PSG) – 123 gols

3 Robert Lewandowski (Bayern de Munique) – 81 gols

4 Karim Benzema (Real Madrid) – 73 gols

5 Raúl González – 71 gols

6 Ruud van Nistelrooy – 60 gols

7 Andriy Shevchenko – 59 gols

8 Thierry Henry – 51 gols

9 Filippo Inzaghi – 50 gols

10 Alfredo Di Stéfano e Thomas Müller (Bayern de Munique) – 49 gols

11 Zlatan Ibrahimović (Milan) – 48 gols

12 Eusébio – 47 gols

13 Ferenc Puskás – 35 gols

14 Gerd Muller – 34 gols

15 Francisco Gento – 32 gols

Melhores marcadores por um único time na Champions

Além de definir quais são os maiores artilheiros de toda a história da Champions pelas fases, a UEFA também indica os jogadores que mais marcaram vestindo a camisa de um único clube. Por exemplo, Lionel Messi aparece em primeiro lugar no ranking com 120 gols por sua trajetória no Barcelona em mais de 20 temporadas.

Hoje, o atacante defende o PSG, mas deixou cravado na história do futebol os números impecáveis.

1 Lionel Messi (Barcelona) – 120 gols

2 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 105 gols

3 Raúl González (Real Madrid) – 66 gols

4 Robert Lewandowski (Bayern de Munique) – 64 gols

5 Karim Benzema (Real Madrid) – 61 gols

6 Thomas Müller (Bayern de Munique) – 49 gols

7 Alessandro Del Piero ( Juventus) – 41 gols

8 Sergio Agüero (Manchester City) – 36 gols

9 Didier Drogba (Chelsea) – 36 gols

10 Thierry Henry (Arsenal) – 35 gols

11 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) – 35 gols

Confira todos os artilheiros da Champions League

Há 70 anos a Champions League agracia os apaixonados por futebol com as melhores disputas pelo taça mais desejada do mundo. Porém, a UEFA segue o modelo atual, com a fase de grupos e o mata-mata desde 1992.

Dessa maneira, separamos a lista dos maiores artilheiros da Champions League, da fase de grupos até a final, em cada uma das temporadas para você saber quem marcou mais gols nos anos em que a bola rolou de acordo com números da própria UEFA.