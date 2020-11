RB Salzburg x Bayern de Munique: onde assistir aos jogos da champions

A terceira rodada do grupo A pela UEFA Champions League recebe nesta terça-feira (03) a partida entre RB Salzburg e Bayern de Munique, às 17h, na Red Bull Arena, na Áustria.

O atual campeão lidera com folga o grupo na competição, mas quer garantir o máximo de pontos possíveis. Já os anfitriões possuem apenas um ponto, e ainda sonham com a vaga na próxima fase.

RB Salzburg x Bayern de Munique: onde assistir?

A partida tem transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar na plataforma do EI Plus.

Situação atual das equipes

No Campeonato Alemão, o Bayern é o líder, com quinze pontos. O time venceu o Colônia por 2 a 1 neste fim de semana.

Na Champions, lidera o grupo A, com seis pontos, sendo assim, com duas vitórias.

Por outro lado, o Salzburg também lidera o Campeonato Austríaco, com dezoito pontos. Mas, pela Champions, é o último do grupo, com apenas um ponto, conquistado no empate contra o Lokomotiv Moscou na primeira rodada.

Possíveis escalações de RB Salzburg x Bayern de Munique

O técnico Hansi Flick possui baixas na equipe para este jogo, como Goretzka, que permaneceu em Munique por problemas na panturrilha. Davies e Nianzou continuam afastados.

Enquanto isso, Niklas Süle testou positivo para coronavírus. O clube informou em boletim oficial que o jogador está isolado.

Por outro lado, o treinador terá a volta de Robert Lewandowski.

Provável Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

Para a equipe da casa, Patson Daka é baixa no elenco e não enfrenta os alemães. Koita deve ser o substituto do atacante. É provável que Jesse Marsch repita a escalação da partida contra o Atlético de Madrid.

Provável Salzburg: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Kamara, Junuzovic; Mwepu, Berisha, Szoboszlai; Koita

Outros jogos da Champions nesta terça-feira

Confira todos os sete jogos que também acontecem nesta terça e onde assistir.

Ademais, todas as partidas possuem transmissão da plataforma EI Plus.

Lokomotiv Moscou x Atlético de Madrid – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Shakhtar Donetsk x Borussia Mönchengladbach – 14h55 – Space

Real Madrid x Internazionale – 17h – TNT

Manchester City x Olympiacos – 17h – Space

Porto x Olympique de Marselha – 17h – EI Plus

Midtjylland x Ajax – 17h – EI Plus

Atalanta x Liverpool – 17h – Facebook Esporte Interativo