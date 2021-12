RB Salzburg x Sevilla: onde assistir, horário e escalações hoje – 08/12

Buscando a classificação para as oitavas, RB Salzburg x Sevilla se enfrentam nesta quarta-feira, 08/12, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília) na última rodada da fase de grupos da Champions League na Red Bull Arena. Saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir RB Salzburg x Sevilla: O jogo do RB Salzburg e Sevilla terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, cidade de Salzburgo, na Áustria

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no grupo G com 7 pontos, o RB Salzburg tem a grande chance de se classificar para a próxima rodada da Champions não só por ter uma pequena vantagem aos outros dois, mas porque apresentou nas últimas rodadas um bom desempenho em campo. Ao todo, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas, buscando o resultado positivo em casa hoje seja como for.

Enquanto isso, o Sevilla também é grande favorito no confronto desta quarta-feira principalmente pela sua qualidade nos gramados. Entretanto, o elenco está sem peças fundamentais de seu ataque e, por isso, poderá ter problemas para jogar. Em terceiro lugar com 6 pontos, o time venceu uma partida, empatou outras três e perdeu uma.

Veja como foi a última partida entre Salzburg e Sevilla na Champions.

Escalação de RB Salzburg x Sevilla:

Os anfitirões continuam sem contar com Bernardo, Junuzovic, Okoh e Wöber, lesionados.

Do outro lado, os espanhóis não tem Acuña, En-Nesyri, Navas, Lamela e Suso, todos peças fundamentais no elenco.

Escalação do RB Salzburg hoje:

Köhn; Kristensen, Solet, Onguéné, Ulmer; Camara; Sučić, Aaronson, Seiwald; Adamu, Adeyemi

Escalação do Sevilla hoje:

Bounou; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, Rafa Mir, Gómez

