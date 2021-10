RB Salzburg x Wolfsburg: onde assistir, horário e escalações hoje – 20/10

As equipes de RB Salzburg x Wolfsburg se enfrentam nesta quarta-feira, 20/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo G na Champions League no Red Bull Arena de Salzburgo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do RB Salzburg x Wolfsburg hoje? O confronto entre RB Salzburg e Wolfsburg terá transmissão ao vivo do canal Space, na fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena de Salzburgo, cidade de Salzburgo, na Áustria

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de RB Salzburg x Wolfsburg

A equipe anfitriã não poderá contar com Sesko, Junuzovic, Piatkowski e Solet no jogo de hoje por lesão. Já os alemães tem uma grande lista de desfalques, incluindo Guilavogui, suspenso, enquanto Bialek, Gerhardt, Mehmedi, Schlager e William por lesão.

RB Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Baku, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do RB Salzburg está em primeiro lugar no grupo G com 4 pontos, ou seja, venceu uma e empatou outra partida na Champions League. Dessa maneira, se ganhar o jogo desta quarta-feira, se mantém na liderança rumo à classificação até as oitavas de final da temporada.

Enquanto isso, o Wolfsburg contém 2 pontos tendo dois empates na competição até aqui. Desse modo, precisa da vitória no jogo de hoje se quiser conquistar a vaga disponível na próxima fase além de torcer por tropeços dos adversários no grupo.

1 RB Salzburg – 4 ponto

2 Sevilla – 2 pontos

3 Wolfsburg – 2 pontos

4 Lille – 1 ponto

