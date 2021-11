Saiba onde assistir ao jogo do Milan x Porto hoje na Champions (03/11)

Pela quarta rodada do grupo B, as equipes de Milan e Porto se enfrentam nesta quarta-feira, 03/11, às 14h45 (horário de Brasília), da Champions League no Giuseppe Meazza. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Milan x Porto hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Milan x Porto hoje na Champions? O confronto entre Milan e Porto terá transmissão ao vivo do Space, na fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Milan x Porto

Stefano Pioli, técnico do Milan, não poderá contar com Florenzi, Maignan, Rebić, Plizzari e Messias, lesionados para o jogo de hoje.

Já os portugueses não terão Wendell.

Milan : Tătărușanu; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimović

: Tătărușanu; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimović Porto: Diogo Costa; Zaidu, Mbemba, Pepe, João Mário; Grujić, Sérgio Oliveira, Vitinha, Otávio; Luis Díaz, Taremi

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de ficar fora da Champions por anos, o Milan voltou para a competição com todo o gás necessário, mas não o suficiente para permanecer vivo. O elenco italiano perdeu os três jogos que disputou no grupo B e nesta quarta-feira entra em campo buscando a primeira vitória. Jogando em casa, espera contar com a força da torcida.

Enquanto isso, o Porto tem 4 pontos no terceiro lugar do grupo depois de vencer uma, empatar e perder outra. O time português apresentou bom desempenho na temporada passada mas este ano parece não manter o bom nível que teve antes. Se ganhar os três pontos hoje pode assumir a segunda posição, mas tem que torcer por um tropeço do Atlético de Madrid.

