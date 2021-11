Saiba onde assistir Chelsea x Juventus hoje, horário e escalações – 23/11

Buscando a classificação para as oitavas, o Chelsea recebe a Juventus, já classificada, nesta terça-feira em 23/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo H da Champions League no Stamford Bridge. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Chelsea x Juventus hoje.

Onde assistir Chelsea x Juventus: O confronto entre Chelsea e Juventus terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

A equipe do Chelsea tem a oportunidade de garantir a classificação para as oitavas nesta terça-feira se vencer o confronto. Em segundo lugar com 9 pontos, tem a vantagem de seis pontos diante do terceiro, o Zenit, e por isso está apto para se classificar de maneira antecoipada. Por fim, coleciona três vitórias e uma derrota.

Enquanto isso, a Juventus já está classificada nas oitavas e entra em campo hoje apenas para cumprir tabela. Com 12 pontos, venceu as quatro partidas que disputou pelo grupo H na Champions. Por isso, é provável que o treinador Allegri poupe jogadores visando o fim de semana no Italiano.

Escalações de Chelsea x Juventus:

Tuchel não poderá contar com Kovacic, enquanto Jorginho e Timo Werner estão recuperados e Romelu Lukaku e Kai Havertz são dúvidas.

Do outro lado, Allegri não poderá contar com Chiellini, Kaio Jorge, Bernardeschi, Danilo e De Sciglio.

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulišić; Havertz

JUVENTUS: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata

