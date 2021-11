Sevilla x Wolfsburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações – 23/11

As equipes de Sevilla x Wolfsburg se enfrentam nesta terça-feira, 23/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo G na Champions League no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir Sevilla x Wolfsburg: O jogo entre Sevilla e Wolfsburg terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Depois de empatar com o Alavés no fim de semana, o Sevilla volta aos gramados da Champions nesta terça-feira pelo grupo G buscando a segunda posição e, quem sabe, a classificação para as oitavas de final. Na lanterna com 4 pontos, empatou por três vezes e perdeu uma partida, precisando vencer hoje enquanto torce por tropeço de Lille.

Enquanto isso, o Wolfsburg também busca a vaga nas oitavas de final. Para isso acontecer, tem que ganhar o confronto desta terça-feira e, além disso, torcer também por um tropeço do Lille na competição já que trava uma batalha pela segunda posição. Por fim, venceu uma partida, empatou duas e perdeu também uma.

Escalações de Sevilla x Wolfsburg:

O elenco espanhol não tem Suso, En-Nesyri, Navas e Lamela, lesionados. Já os alemães não poderão contar nesta terça-feira com Bialek, Mehmedi, Paulo Otávio, Schlager, Steffen e William.

SEVILLA: Bounou; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, Rafa Mir, Papu Gómez

WOLFSBURG: Casteels; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Vranckx, Arnold, Roussillon; L Nmecha, Lukebakio; Weghorst

