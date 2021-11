Sheriff x Inter de Milão: onde assistir ao vivo o jogo de hoje ao vivo (03/11)

Buscando permanecer na liderança, o Sheriff recebe a Inter de Milão nesta quarta-feira, 03/11, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo D da Champions League no Bolshaya Sportivnaya Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Sheriff x Inter de Milão hoje.

Onde assistir Sheriff x Inter de Milão ao vivo hoje? O confronto entre Sheriff e Inter de Milão terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Bolshaya Sportivnaya Arena, cidade de Tiraspol, em Moldávia

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Sheriff x Inter de Milão

Os anfitriões não poderão contar com Nikolov, Yansane e Kyabou, lesionados. Já os italianos não tem novas baixas no plantel de jogadores para o jogo de hoje.

Sheriff : Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev

: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, BrozoviC, Çalhanoglu, Perisic; Džeko, Lautaro Martínez

Principais informações sobre o jogo de hoje

A grande surpresa da Champions League este ano é o Sheriff, da Moldávia. Pela primeira vez disputando o maior torneio de futebol no continente, a equipe busca a vitória nesta quarta-feira para permanecer na liderança do grupo D e, dessa maneira, chegar até as oitavas de final para fazer história.

Enquanto isso, a Inter aparece em terceiro lugar e, mesmo após ter vencido os adversários em casa na rodada passada, precisa colocar os seus melhores jogadores em campo para ganhar novamente os três pontos e garantir a chance de ser líder na rodada principalmente se o Real Madrid tropeçar.

