Sporting x Besiktas: onde assistir ao jogo da Champions ao vivo – 03/11

As equipes de Sporting x Besiktas se enfrentam nesta quarta-feira, 03/11, às 17h (horário de Brasília), na quarta rodada do grupo C da Champions League no Estádio de Alvalade. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Sporting x Besiktas: onde vai passar ao vivo hoje? O confronto entre Sporting e Besiktas terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 03 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Sporting x Besiktas

O elenco português não tem baixas para o jogo desta quarta-feira, enquanto os turcos não terão Rosier, Pjanić, N’Koudou, Batshuayi e o zagueiro Vida, lesionados.

Sporting : Adán: Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pote

: Adán: Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pote Besiktas: Destanoglu; Uysal, Welinton, Montero, Meras; Souza, Hutchinson, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin; Kenan Karaman

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Sporting venceu o último confronto contra a equipe da Turquia. Dessa maneira, em terceiro lugar com 3 pontos, o time segue vivo na busca pela classificação da próxima fase mesmo com dois grandes oponentes na parte de cima do grupo C da Champions. Além de vencer, espera contar com tropeço do Dortmund na rodada.

Enquanto isso, o Besiktas ainda não pontuou na competição, o que complica ainda mais a sua situação este ano. Sem chances de chegar até a próxima rodada da Champions, pode lutar pela vaga da Liga Europa. Por fim, para isso acontecer, tem que ganhar o jogo de hoje e esperar derrotas dos adversários.

