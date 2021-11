Assistir jogo do Sporting x Borussia Dortmund hoje: canal e horário – 24/11

Valendo a liderança do grupo C, as equipes de Sporting x Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da Champions League no Estádio de Alvalade. Confira as informações para assistir o jogo do Borussia Dortmund.

Onde assistir o jogo do Sporting e Borussia Dortmund hoje? O jogo entre Sporting e Borussia Dortmund hoje terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Champions.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, cidade de Lisboa, na Portugal

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com 6 pontos no terceiro lugar, o Sporting segue em sua busca da vice-liderança para, quem sabe assim, classificar-se para as oitavas de final. Ao todo, o elenco português venceu dois jogos e perdeu os outros dois. Empatado com os alemães, o Sporting busca também tirar a diferença no saldo de gols.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund segue em segundo lugar com os mesmos 6 pontos, tentando passar à frente dos adversários para chegar com todo o gás necessário na fase eliminatória da competição na temporada. Ao todo, os alemães contabilizam duas vitórias e também dois empates, assim como o seu rival de hoje.

Escalações de Sporting x Borussia Dortmund:

Os portugueses não poderão contar com Jovane e Vinagre, ambos lesionados.

Já Marco Rose, técnico do Dortmund, tem peças importates no departamento médico como Haaland, a jóia norueguesa. Além disso, Dahoud, Hummels, Morey, Reyna, Schmelzer e Wolf.

SPORTING: Adán: Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Akanji, Pongračić, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Brandt, Reus, Hazard; Malen

