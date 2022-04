Tem jogos da Champions hoje? Programação e onde assistir terça (05/04)

A Champions League está de volta nesta terça-feira, 5 de abril de 2022, com dois confrontos das quartas de final na temporada. Quem vencer, ganha vantagem para o próximo embate. Dessa maneira, confira quais são os jogos de hoje da Champions League e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Dois jogos serão realizados na tarde desta terça-feira pela Champions League. Trata-se do confronto das quartas de final, pelo jogo de ida, na temporada da competição. Com o sorteio realizado pela UEFA, os torcedores já conhecem os caminhos até a grande final de cada equipe.

O Manchester City recebe o Atlético de Madrid hoje, no Etihad Stadium, enquanto busca repetir o sucesso que teve nas oitavas de final ao golear o time português. Já o elenco de Diego Simeone quer sair na frente para ter a vantagem no jogo de volta, disputando em casa.

O confronto entre Benfica e Liverpool também acontecerá nesta terça-feira. Em Portugal, as equipes se enfrentam em jogo que promete ser ter muito bom futebol.

Benfica x Liverpool

Horário: 16h

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Onde assistir: Space e HBO Max

Manchester City x Atlético de Madrid

Horário: 16h

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Quartas de final da Champions League 2022

Chaveamento da Champions

Além de definir os jogos das quartas de final, a UEFA também sorteia o chaveamento entre as equipes até a semifinal da competição.

Entre os confrontos, o vencedor do Manchester City e Atlético de Madrid vai enfrentar Chelsea ou Real Madrid, ou seja, a semifinal pode contar com clássicos nacionais.

Do outro lado, o favorito Bayern pode encontrar o Benfica ou até mesmo o Liverpool, provocando confronto na competição em busca da grande final. A seguir, veja como ficou o chaveamento da Champions.

Vencedor de Manchester City/Atlético de Madrid x Vencedor de Chelsea/Real Madrid

Vencedor de Benfica/Liverpool x Vencedor de Villarreal/Bayern de Munique

Programação da Champions League 2022

Com as quartas sendo realizadas, os torcedores acompanham todo o desenrolar da maior competição de futebol do mundo.

Oito equipes disputam as quartas na Champions. Cada um dos vencedores segue para as semifinais, de onde vão sair dois classificados para jogar a tão esperada final da temporada. A seguir, confira todas as datas restantes da Champions

Quartas de final

Primeiras mãos: 5 e 6 de abril

Segunda mão: 12 e 13 de abril

Semifinais

Primeiras mãos: 26 e 27 de abril

Segunda mão: 3 e 4 de maio

Final

Sábado, 28 de maio (Stade de France, Paris)