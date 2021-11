Tem jogos da Champions League 2021 hoje? Veja o calendário (09/11)

A maior competição de clubes no futebol dá uma pausa na semana por conta das Eliminatórias na Europa para a Copa do Mundo, exigência da FIFA, retornando somente no dia 23 de novembro de 2021 com todos os dezesseis jogos. Já que hoje não tem jogos da fase de grupos na Champions League, confira o calendários dos próximos confrontos.

Tem jogos da Champions League 2021 hoje?

Hoje, terça-feira em 09 de novembro de 2021, não tem jogos da Champions League. Com a Data FIFA, a competição da UEFA retorna apenas em 23 de novembro, ou seja, em duas semanas com a quinta rodada.

Entre os principais confrontos estão Chelsea e Juventus, o duelo entre Barcelona e Benfica e a luta pela liderança do grupo A do PSG e Manchester City com Neymar, Mbappé e Lionel Messi.

A quinta rodada da Champions League será realizada entre os dias 23 e 24 de novembro, terça e quarta-feira respectivamente, com dezesseis jogos divididos entre 14h45 e 17h.

Todas as 32 equipes da fase de grupos entram em campo na próxima semana, com a disputa pela vaga até as oitavas de final mais viva do que nunca. Dessa maneira, confira todos os próximos jogos da Champions.

Terça-feira (23/11):

Dinamo de Kiev x Bayern de Munique – 14h45

Villarreal x Manchester United – 14h45

Chelsea x Juventus – 17h

Barcelona x Benfica – 17h

Malmo x Zenit – 17h

Sevilla x Wolfsburg – 17h

Lille x RB Salzburg – 17h

Young Boys x Atalanta – 17h

Quarta-feira (24/11):

Besiktas x Ajax – 14h45

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk – 14h45

Sporting x Borussia Dortmund – 17h

Manchester City x PSG – 17h

Liverpool x Porto – 17h

Atlético de Madrid x Milan – 17h

Club Brugge x RB Leipzig – 17h

Sheriff x Real Madrid – 17h

Quantos se classificam na fase de grupos da Champions League?

Dezesseis equipes se classificam para as oitavas de final da Champions League. Para definir os oito confrontos da fase, a UEFA realizará o sorteio em 13 de dezembro de 2021 onde cada elenco conhecerá o seu rival.

Contando com a quinta rodada, a fase de grupos apresenta somente mais duas rodadas na temporada e, dessa maneira, segue até o dia 8 de dezembro de 2021 onde apenas dois clubes avançam. O mata-mata começa em 15 de fevereiro com as oitavas de final. É importante ressaltar que todos os jogos das eliminatórias são definidos por sorteios da UEFA.

Onde assistir a Liga dos Campeões em 2021?

Os canais SBT, TNT e Space e o serviço de streaming HBO MAX são os responsáveis por transmitirem os jogos da Champions League nesta temporada. Para começar, o SBT dispõe um jogo por rodada na TV aberta todas as terças-feiras ao vivo na faixa das 16h (horário de Brasília).

Entretanto, pode sintonizar os canais TNT e Space, da WarnerMedia, pela TV fechada que transmitem dois jogos simultaneamente em ambos os horários da rodada ao vivo. Por fim, o HBO Max, serviço de streaming, também pode ser utilizado para assistir aos jogos da Champions já que disponibiliza todos os confrontos da rodada.

