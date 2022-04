Tem jogos da Champions League hoje? Veja a tabela da semifinal

A Champions se encaminha para a reta final da temporada 2022. Restam apenas quatro equipes na disputa da semifinal, onde apenas dois vão jogar a final da maior competição de clubes no futebol. Agora, o torcedor quer saber as datas e se tem jogos da Champions League hoje.

Tem jogos da Champions League hoje?

Hoje não tem jogos da Champions League. Nesta terça-feira, 19 de abril de 2022, a competição dá uma pausa para retornar na próxima semana, em 26 de abril.

Quatro equipes estão na disputa da semifinal. Trata-se de Manchester City, Real Madrid, Villarreal e Liverpool. A penúltima fase da Champions é jogada em duas mãos, ou seja, primeiro na casa de um time e, depois, o adversário recebe a partida.

Quem obter a maior soma de gols se classifica para a final da Champions. Gol fora de casa não é mais critério na competição, o que significa que as marcações tanto dentro quanto fora de casa tem o mesmo valor.

Além disso, se a soma dos pontos der empate, a prorrogação será iniciada e, caso necessário, a disputa de pênaltis.

Chaveamento da Champions

Restam dois confrontos na reta final da Champions League, a maior competição de clubes no futebol. Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Villarreal sonham com o título da edição, mas apenas irá entregar a felicidade para o seu público.

Confira a seguir os jogos das semifinais e as datas de cada um.

Manchester City x Real Madrid

Terça-feira (26/04) e Quarta-feira (04/05), a partir das 16h, no horário de Brasília.

Liverpool x Villarreal

Quarta-feira (27/04) e Terça-feira (03/05), a partir das 16h, no horário de Brasília.

Quando é a final da Champions 2022?

A final da Champions 2022 vai ser em 28 de maio, sábado, no Stade de France, na cidade de Saint-Denis, na França, com horário a ser definido pela UEFA.

A data foi marcada pela própria entidade desde o começo da temporada. O local, porém, acabou sofrendo alteração no começo do ano. Inicialmente, a decisão aconteceria em São Petersburgo, na Rússia. Porém, devido as invasões das tropas russas na Ucrânia, a UEFA optou por desmarcar a partida.

O local escolhido foi o Stade de France, na cidade de Saint-Denis, na França. O estádio foi inaugurado em 1998 e já recebeu partidas da Copa do Mundo da FIFA, além do Campeonato Mundial de Atletismo em 2003, a Copa do Mundo de Rugby em 2007 e duas finais da Liga dos Campeões em 2000 e 2006.

O palco também é conhecido por receber os jogos da Seleção Francesa, tanto masculina como feminina, em amistosos ou na Data FIFA.

No ano passado, a grande decisão aconteceu também foi em maio, no dia 29 de maio, só que em Portugal. A competição também precisou alterar o palco, mas desta vez por conta da pandemia do Covid-19.

Conheça o palco da final da Champions a seguir no vídeo.

