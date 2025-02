Veja como ficou o chaveamento das oitavas de final da Champions League 2025

Nesta sexta-feira, 21, foi realizado o sorteio dos jogos das oitavas de final da Champions League, definindo o confronto de cada um dos 16 participantes, assim como o caminho de cada um até a grande decisão.

Jogos das oitavas de final

Nas oitavas de final da Champions League, os jogos de ida acontecem nos dias 4 e 5 de março, e a volta em 11 e 12 de março de 2025.

– PSG x Liverpool

– Club Brugge x Aston Villa

– Real Madrid x Atlético de Madrid

– Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

– PSV x Arsenal

– Feyenoord x Inter de Milão

– Borussia Dortmund x Lille

– Benfica x Barcelona

Como funciona as oitavas de final da Champions League?

Os times que terminaram entre os oito primeiros da nova tabela da fase de grupos da competição se classificaram automaticamente para as oitavas de final. São eles: Liverpool , Barcelona , ​​Arsenal , Inter de Milão , Atlético de Madrid , Bayer Leverkusen , Lille e Aston Villa .

Eles serão acompanhados pelos oito vencedores dos play-offs eliminatórios. Eles são: Bayern Munich , Benfica , Club Brugge, Feyenoord, PSG, PSV, Real Madrid e Borussia Dortmund.

A partir das eliminatórias, o torneio é uma chave com possíveis adversários nas oitavas de final, quartas de final e semifinais pré-definidos por pareamentos que são determinados pelas posições finais das equipes na liga.

Também haverá um sorteio para as quartas de final e semifinais para decidir qual time sediará o jogo de ida e qual time sediará o jogo de volta.

Quando são as fases eliminatórias da Liga dos Campeões?

Últimos 16: 4/5 de março e 11/12 de março

Quartas de final: 8/9 de abril e 15/16 de abril

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio

Final: 31 de maio na Allianz Arena do Bayern de Munique

Acompanhe as notícias da Liga dos Campeões no nosso site DCI e no nosso canal do WhatsApp.