Wolfsburg x Lille: onde assistir online, horário e escalações – 08/12

As equipes de Wolfsburg x Lille se enfrentam nesta quarta-feira, 08/12, a partir das 17h (horário de Brasília) pela última rodada da fase de grupos na Champions League na Volkswagen Arena. Saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Wolfsburg x Lille: O jogo do Wolfsburg e Lille terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, cidade de Wolfsburg, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Na lanterna do grupo G, o Wolfsburg ainda tem a chance de se classificar para as oitavas de final da Champions já que os seu agrupamento permanece completamente embolado. Com 5 pontos, precisa vencer o jogo de hoje e torcer por tropeços de pelo menos Sevilla e RB Salzburg, que também estão no páreo para chegar até a classificação. Por fim, até aqui, o time alemão contabiliza um triunfo, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Lille só precisa de um empate para se classificar em primeiro lugar no grupo até as oitavas da Champions. Com 9 pontos, tem um ponto a mais do que o vice-colocado e, dessa maneira, tem um caminho ainda mais simples. Porém, se perder, aí tem que contar com tropeços do Salzburg nesta quarta-feira.

Escalação de Wolfsburg x Lille:

Os anfitriões não podem contar com Nmecha já que cumpre suspensão. Do outro lado, os franceses não terão Bamba, Xeka e Weah.

Escalação do Wolfsburg no jogo de hoje:

Casteels; Lacroix, Guilavogui, Brooks; Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otávio; Lukebakio, Weghorst, Waldschmidt

Escalação do Lille no jogo de hoje:

Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikoné, André, Renato Sanches, Yusuf Yazıcı; David, Burak Yılmaz

