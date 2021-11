Wolfsburg x RB Salzburg: onde assistir a Champions hoje e horário (02/11)

Wolfsburg x RB Salzburg se enfrentam nesta terça-feira, 02/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo G na Champions League no Volkswagen Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Wolfsburg x RB Salzburg hoje? O confronto entre Wolfsburg e RB Salzburg terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, cidade de Wolfsburg, na Alemanha

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Wolfsburg x RB Salzburg

O comandante dos alemães, Florian Kohfeldt, não contará com Białek, Mehmedi, Roussillon, Schlager e William.

Enquanto isso, Matthias Jaissle, técnico do Salzburg, tem diversos jogadores machucados como Sesko, Junuzović, Piątkowski e Solet. Já Capaldo está suspenso.

Wolfsburg : Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otávio; Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha

: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otávio; Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha RB Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na rodada passada, o Wolfsburg foi derrotado pelo próprio Salzburg jogando fora de casa. Agora, nesta terça-feira, o elenco receberá os austríacos para devolver o resultado em seu favor e, principalmente, mostrar a força de sua torcida em casa. No grupo G, está em último lugar com 2 pontos, sendo dois empates e nenhuma vitória.

Por outro lado, o RB Salzburg está em primeiro lugar no grupo com 7 pontos, ou seja, venceu dois jogos e empatou o outro, mantendo-se com a vantagem e, quem sabe assim, carimbando o seu passaporte de forma antecipada. No jogo passado, venceu por 3 a 1 em sua casa, na Áustria.

