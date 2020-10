A segunda rodada da fase de grupos pela Liga Europa encerrou-se na tarde desta quinta-feira (29) com resultados peculiares que embaralharam ainda mais as equipes, dentre eles, Milan, Arsenal, Napoli, Leicester, Tottenham e Granada.

O italiano Milan se deu bem, garantiu a vitória e segue na liderança do grupo H. Entretanto, a rival Roma, que também disputa a competição, somou apenas um ponto com o empate diante do CSKA Sofia.

Assim, confira todos os resultados da rodada pela Liga Europa.

Duas vitórias e uma derrota para os ingleses

A tarde foi gloriosa para o Leicester e o Arsenal, pois ambas as equipes somaram três pontos.

Os torcedores do time de Londres comemoraram a vitória por 3 a 0 contra o Dundalk, em casa no Emirates Stadium, com gols de Nketiah, Willock e Pépe. Dessa maneira, o Arsenal é líder do grupo B, com seis pontos na conta, tendo o Molde colado na segunda posição.

Para o Leicester, a quinta-feira também foi gloriosa, já que venceu por 2 a 1 o AEK Atenas fora de casa, na Grécia. Vardy e Choudhury marcaram, mas Tankovic diminuiu. Em segundo lugar, com seis pontos no grupo G, a equipe tem como objetivo alcançar a primeira posição primordialmente nas próximas rodadas.

Entretanto, para o Tottenham nada de boa notícia nesta segunda rodada. A equipe da capital inglesa foi derrotada pelo Royal Antwerp por 1 a 0, gol de Lior Refaelov. Assim, possui apenas três pontos, estando em segundo lugar no grupo J da Liga Europa.

Times italianos na disputa da Liga Europa

O Milan é líder com folga no grupo H, marcando seis pontos, dois a mais do que o segundo colocado, o Lille. A equipe vem apresentando bons resultados e um futebol inegavelmente bom, tanto na Liga Europa quanto no Campeonato Italiano. Venceu o Sparta Praga por 3 a 0 sem dificuldades, mesmo que com mudanças no time titular. Gols foram de Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot.

Já o Napoli também celebrou o primeiro resultado positivo integrando o grupo F ao vencer o Real Sociedad na Espanha por 1 a 0, com Politano sacramentando a pontuação. Com três pontos, pulou para a segunda posição, assim, atrás do AZ Alkmaar.

Por outro lado, a Roma ficou no empate sem gols contra o CSKA Sofia jogando em casa. Com quatro pontos, na segunda posição do grupo A, o time italiano está empatado com o Cluj.

Vilarreal é o único espanhol a vencer

Para a classe dos times espanhóis, apenas o Vilarreal se deu bem. Ao vencer por 3 a 1 o Qarabag fora de casa, o clube ocupa a primeira posição do grupo I, com seis pontos. Pino e Paco Alcácer marcaram, e Kwabena descontou.

Entretanto, o Real Sociedad não foi bem e perdeu para o Napoli em casa. Por 1 a 0, a equipe espanhola permanece com três pontos no grupo F, portanto, em terceiro lugar.

Ademais, o Granada ficou no empate sem gols com o PAOK, enquanto jogava em casa. Mesmo que tenha recebido apenas um ponto, o time ainda permanece na liderança do grupo E, eventualmente com quatro pontos.

Todos os resultados da Liga Europa

Dessa forma, confira todos os resultados da rodada da Liga Europa realizada nesta quinta-feira (29). Todavia, são oito grupos com quatro times cada.

GRUPO A

Roma 0 x 0 CSKA Sofia

Cluj 1 x 1 Young Boys

GRUPO B

Arsenal 3 x 0 Dundalk

Molde 1 x 0 Rapid Viena

GRUPO C

Slavia Praga 1 x 0 Bayer Leverkusen

Nice 1 x 0 Hapoel Be’er Sheva

GRUPO D

Benfica 3 x 0 Standard Liège

Rangers 1 x 0 Lech Poznan

GRUPO E

Omonia 1 x 2 PSV

Granada 0 x 0 PAOK

GRUPO F

Real Sociedad 0 x 1 Napoli

AZ Alkmar 4 x 1 Rijeka

GRUPO G

Zorya 1 x 2 Braga

AEK Atenas 1 x 2 Leicester

GRUPO H

Milan 3 x 0 Sparta Praga

Lille 2 x 2 Celtic

GRUPO I

Sivasspor 1 x 2 Maccabi

Qarabag 1 x 3 Vilarreal

GRUPO J

Royal Antwerp 1 x 0 Tottenham

LASK Linz 4 x 3 Ludogorets

GRUPO K

Feyenoord 1 x 4 Wolfsberger

CSKA Moscou 0 x Dínamo Zagreb

GRUPO L

Estrela Vermelha 5 x 1 Slovan Liberec

Gent 1 x 4 Hoffenheim

Próximos jogos da Liga Europa

A terceira rodada da fase de grupos pela acontece na quinta-feira (05), em dois horários: 14h55 e 17h (Horário de Brasília).

Partidas com início às 14h55:

Roma x CSKA Sofia

Rapid Viena x Dundalk

Hapoel Be’er Sheva x Bayer Leverkusen

Slavia Praga x Nice

Lech Poznan – Standard Liège

Benfica x Rangers

PAOK x PSV

Omonia x Granada

Rijeka x Napoli

Real Sociedad x AZ Alkmaar

Sivasspor x Qarabag

Ludogorets x Tottenham

Partidas com início às 17h:

Cluj x Young Boys

Arsenal x Molde

Leicester x Braga

Zorya x AEK Atenas

Celtic x Sparta Praga

Milan x Lille

Villareal x Maccabi Tel Aviv

Royal Antwerp x LASK Linz

Dínamo Zagreb x Wolfsberger

Feyenoord x CSKA Moscou

Hoffenheim x Slovan Liberec

Estrela Vermelha x Gent