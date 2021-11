Gol de Neymar e homenagem a Marília Mendonça marcam jogo do PSG

Pela 13ª rodada do Campeonato Francês, o PSG venceu o Bordeaux por 3 a 2 no Stadium Matmut Atlantique neste sábado, 06/11. A partida foi marcada com muito bom futebol, cinco gols e uma forte homenagem de Neymar para a cantora Marília Mendonça com frase em sua camisa. Assista ao gol de hoje de Neymar e veja como foi o jogo do PSG hoje.

Resultado do jogo do PSG hoje contra o Bordeaux

O comecinho do primeiro tempo foi completamente equilibrado e quente para os dois lados. O Bordeaux obteve as melhores chances ao levar perigo para Navas enquanto o PSG só passou a atacar os adversários a partir dos 20 minutos de jogo.

Porém, foi daí que o primeiro gol saiu. Neymar, aos 26, recebeu de Mbappé na área e encheu as redes do goleiro Costil. O atacante do Paris levantou a camisa e mostrou a homenagem para a cantora Marília Mendonça com mensagem escrita em sua camiseta. Com o domínio do jogo, o PSG ampliou aos 42 novamente com o brasileiro com mais uma homenagem para a cantora.

No segundo tempo, os visitantes detonaram o Bordeaux com Neymar e Mbappé em fase excelente nos gramados da França. Enquanto isso, os adversários tentaram responder, mas esbarram em boas defesas de Navas. Somente aos 18 minutos o jovem Mbappé conseguiu ampliar o resultado em favor aos parisienses.

Mas o jogo não parou por aí. Seguiu travado até o apito final com os dois times buscando mais gol e mostrando um lado ofensivo espetacular. Sobrou tempo para Elis marcar aos 32 minutos e no finalzinho, aos 42, com Niang para o Bordeaux, fechando o resultado do jogo do PSG em 3 a 2.

Em gol marcado hoje, Neymar homenageia Marília Mendonça

O PSG enfrenta o Bordeaux neste sábado pelo Campeonato Francês na décima terceira rodada. Aos 13 minutos, Neymar marcou o primeiro gol da partida em bela jogada dentro da área adversária. Após a marcação, o atacante ergueu a camisa do elenco de Paris e mostrou a frase: “Serei seu eterno fã, rainha da sofrência. RIP MM”.

A cantora de sertanejo Marília Mendonça, 26 anos, morreu ontem em um acidente aéreo na região de Caratinga, Minas Gerais, onde estava com show marcado no fim de semana. Fãs, clubes de futebol, jogadores e cantores também prestaram homenagens para a artista.

Aos 43, mais uma vez, o camisa 10 marcou e ampliou o placar em favor do PSG. No mesmo instante, Neymar mostrou-se completamente emocionando ao usar a camisa em homenagem à cantora.

Como está o PSG no Campeonato Francês?

Em primeiro lugar do Campeonato Francês com 34 pontos, o PSG segue como o favorito ao título. Ganhando o jogo deste sábado, aumenta a vantagem que possui diante o segundo colocado, o Lens, para dez pontos, o que pode ser considerado uma grande vantagem aos parisienses.

Na temporada passada, o elenco perdeu o título para o Lille, o que deixou a própria diretoria preocupada com o desempenho apresentado em campo.

