Final do Masters 1000 de Paris será entre Djokovic x Medvedev

A final do Masters 1000 de Paris está definida. De um lado, o sérvio Novak Djokovic venceu o polonês Hurkacz na semifinal enquanto o russo Daniil Medvedev bateu o alemão Alexander Zverev. Agora, os tenistas voltam a se enfrentar depois que Medvedev venceu o US Open em setembro contra Djoko. Por fim, saiba onde asssitir ao confronto entre Djokovic x Medvedev e o que esperar do Masters.

Djokovic x Medvedev se enfrentam na final do Masters

A final do Masters de Paris promete pegar fogo em quadra. Isso porque Djokovic e Medvedev farão a reedição da final do US Open de 2021, o qual resultou na vitória do russo em cima do número um do tênis. O sérvio foi campeão do Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, faltando apenas o torneio norte-americano para coroar uma temporada perfeita.

Para chegar até aqui, Djoko passou por Márton Fucsovics na primeira fase, depois Gaël Monfils nas oitavas, Taylor Fritz nas quartas e por fim o polonês Hubert Hurkacz na semifinal.

Do outro lado, Medvedev superou Ilya Ivashka na primeira fase. Depois, bateu Sebastian Korda nas oitavas, Hugo Gaston nas quartas e Alexander Zverev na semifinal por 6/2 e 6/2.

Quando é a final do Masters de Paris?

A final entre Djokovic e Medvedev na Masters 1000 de Paris será realizada no domingo, 07 de novembro de 2021, ainda sem horário definido, na capital francesa.

A final do Masters de Paris terá transmissão ao vivo do canal ESPN, disponível em operadoras por assinatura de acordo com diferentes pacotes. Porém, se você não tem TV paga, pode assistir através do serviço de streaming Star +, também por assinatura no site oficial (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS.

ESPN – SKY: 197 e 597 / CLARO: 71 e 571 / OI: 111 / VIVO: 571, 461, 871, 45 e 344 / TV Alphaville: 71

Como funciona o Masters 1000 de Paris?

O torneio de tênis Masters 1000 de Paris é o último da etapa ATP na temporada. Diferente dos demais, ele é disputado em uma arena com piso liso e duro. Divido por categorias simples e duplas, os participantes disputam a fase qualificatória, onde avançam para a fase de 64 e depois de 32.

Por fim, os tenistas disputam as oitavas de final, quartas, semis e os dois finalistas vão em busca do título do ATP mais desejado entre os profissionais do esporte. Em 2020, o russo Daniil Medvedev faturou a taça, deixando o alemão Alexander Zverev para trás.