Lyon x Bordeaux: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (29/01)

Abrindo a 22ª rodada do Campeonato Francês, as equipes de Lyon e Bordeaux entram em campo nesta sexta-feira (29), às 17h, no Parc Olympique Lyonnais. Se vencer o confronto de hoje, a equipe do Lyon assume a liderança da competição com quarenta e seis pontos. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Lyon x Bordeaux: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Lyon x Bordeaux

Lucas Paquetá, ex-Flamengo, Maxwel Cornet e Houssem Aouar estão de volta ao elenco do Lyon, confirmou o perfil oficial do clube. Além disso, o time anfitrião não possui nenhuma nova lesão detectada no plantel.

Possível Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, De Sciglio; Bruno Guimarães, Mendes, Caqueret; Kadewere, Ekambi, Memphis.

Boas notícias aos torcedores do Bordeaux. Depois de desfalcar a equipe, Ben Arfa retornou aos gramados no fim de semana e agora veio para ficar. Entretanto, Otavio segue em recuperação depois de romper o tendão de Aquiles esquerdo.

Possível Bordeaux: Costil; Benito, Baysse, Koscielny, Sabaly; Adli, Basic; Ben Arfa, Oudin, Kalu, Hwang.

Voici le groupe retenu pour se déplacer à Lyon en @Ligue1UberEats #OLFCGB pic.twitter.com/xyOLgSMMV7 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 28, 2021

Confira os jogos da rodada do Campeonato Francês

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas neste fim de semana. Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.

Montpellier x Lens – Sábado – 13h

Olympique x Rennes – Sábado -17h

Nice x Saint-Étienne – Domingo – 09h

Lorient-Bretagne x PSG – Domingo – 11h

Stade Brestois x Metz – Domingo – 11h

Angers x Nimes – Domingo – 11h

RC Strasbourg x Reims – Domingo – 11h

Lille x Dijon – Domingo – 13h

Nantes x Monaco – Domingo – 17h

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Lyon aparece em terceiro lugar do Campeonato Francês, acumulando quarente e três pontos. Se vencer o confronto de hoje, assume assim a liderança com quarenta e seis, possuindo um ponto a mais que PSG e Lille. Mas se quiser assegurar a ponta, precisa também torcer por tropeços dos rivais no fim de semana.

Enquanto isso, o Bordeaux está em 7ª posição contabilizando trinta e dois pontos. Se ganhar do rival nesta sexta, pula apenas uma posição na classificação, dormindo com trinta e cinco. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou cinco e perdeu sete.