PSG quer Messi e Sergio Ramos para a próxima temporada

Com o contrato chegando ao fim nesta temporada, Lionel Messi, do Barcelona, e Sergio Ramos, zagueiro do Real Madrid, estão livres para assinar com qualquer outro clube. Entretanto, o PSG saiu na frente e mostrou interesse em repatriar ambos os craques. Assim, entenda o caso que envolve dois dos maiores jogadores da atualidade.

Sergio Ramos disse não para o Real Madrid

Segundo o jornal As, o experiente zagueiro não aceitou renovar o seu contrato com o Real por não concordar com a proposta que lhe foi oferecida. Além disso, querer um contrato longo e o aumento de salário são os principais motivos para o jogador não aceitar o acordo.

Fiorentino Pérez, presidente do Real Madrid, chegou a conversar com o atleta diversas vezes, mas não houve nenhum entendimento entre ambas as partes. Mesmo assim, a diretoria concordou em oferecer contrato de dois anos. Porém, resta saber a resposta do jogador. Com a crise devido à pandemia do coronavírus, clubes ao redor do mundo sofrem com gastos excessivos e precisam realizar medidas para evitar problemas maiores.

Enquanto isso, o relógio corre e times de diferentes países ficam de olho para fisgar Ramos.

Lionel Messi está livre para sair do Barcelona

Ídolo do Barcelona, o argentino também estará livre para ir. Com o contrato acabando no meio deste ano, Messi pode assinar com qualquer outro clube.

No ano passado, o imbróglio envolvendo Messi e a renovação com o Barcelona também estampou capas de jornais mundo afora. Por fim, a saída de Luis Suárez, a goleada por 8 a 2 do Bayern de Munique na Champions League passada e a temporada sem troféus fez com que o craque afirmasse não querer mais jogar no time catalão. No fim das contas, acabou ficando.

Desta vez, Messi pode realmente estar de saída do clube que o acolheu e o tornou ídolo de uma nação.

Então, o que planeja o PSG?

O principal objetivo da equipe francesa é ganhar a Champions League, a primeira da história do clube. Entretanto, na temporada 2019/20, o time do Paris alcançou a final, mas acabou superado pelo Bayern de Munique por 1 a 0.

Dessa maneira, segundo Josep Pedrerol, jornalista do programa El Chiringuito na emissora espanhola Mega, a diretoria do PSG já teria o plano de apresentar uma proposta para colocar Lionel Messi e Sergio Ramos lado a lado, ou seja, dar ao treinador Pochettino uma mega equipe. Além disso, tendo Neymar, Di Maria, Mbappé e todo o restante do plantel, o Paris chegaria com força máxima na competição internacional.

Resta saber como será o desfecho desta novela. Se conseguir trazer Messi e Sergio Ramos, o PSG pode transformar-se em uma potência do futebol.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1346253213637484545