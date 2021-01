Montpellier x Monaco: onde assistir ao jogo de hoje (15/01)

Montpellier e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 17h, pela vigésima rodada do Campeonato Francês, no Stade de la Mosson. Enquanto um tenta alcançar a ponta da tabela, o outro precisa do resultado em seu favor para buscar uma vaga em competições internacionais. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Montpellier x Monaco: onde assistir ao vivo?

A partida entre Montpellier e Monaco tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 8º lugar com vinte e oito pontos, o Montpellier tem como principal objetivo conquistar uma vaga seja como for em competições internacionais para a próxima temporada. Portanto se vencer este confronto, dorme na 7ª posição, com trinta e um. Assim, venceu oito jogos, empatou quatro e perdeu sete no total.

Enquanto isso, o Monaco aparece em 4º contabilizando trinta e três. Mesmo se vencer o desafio desta sexta-feira, ainda não consegue alcançar o Lille, em terceiro lugar com trinta e nove, permanecendo assim três pontos atrás. Além disso, o time visitante espera classificar-se para a Champions League. Dessa forma, possui dez vitórias, três empates e seis derrotas.

Possíveis escalações de Montpellier x Monaco

Para a equipe anfitriã, nenhuma nova lesão foi detectada plantel. Assim, o time deve ser o mesmo da rodada passada.

Provável Montpellier: Omlin, Souquet, Cozza, Hilton, Congré, Oyongo; Chotard, Ferri, Mollet; Laborde, Delort.

#MHSCASM Le groupe montpelliérain 🔶🔷 🗓️ @Ligue1UberEats – J2⃣0⃣

👥 20 joueurs convoqués

🎯 Un objectif : la victoire pic.twitter.com/Pqsbytdydh — MHSC (@MontpellierHSC) January 14, 2021

Por outro lado, técnico Niko Kovac, ex-Bayern de Munique, tem como baixa para o jogo de hoje Cesc Fàbregas, em treinamento contínuo, e Florentino Luis, também lesionado em recuperação.

Provável Monaco: Lecomte; Sidibé, Caio Henrique, Badiashile, Maripán; Fofana, Tchouameni, Diop, Martins; Volland, Ben Yedder.

𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🇲🇨 pour le déplacement à Montpellier 👀#MHSCASM | Demain, 21h 👊 pic.twitter.com/SjIIFbDLUC — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 14, 2021

