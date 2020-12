Novo técnico do PSG: quem é o argentino que deve assumir o cargo

O PSG está nas oitavas de final da Champions League e disputa a liderança do Campeonato Francês, mas entendeu que era a hora de trocar de técnico. Assim, a saída do alemão Thomas Tuchel já está confirmada pelo clube. E o acerto com o argentino Mauricio Pochettino já é dado como certo.

Por que o PSG trocou de técnico?

O técnico Thomas Tuchel ainda tinha seis meses de contrato para cumprir no PSG, mas o clube optou pela rescisão. Em dois anos e meio à frente da equipe, o alemão somou 95 vitórias, 13 empates e apenas 19 derrotas. Conquistou dois títulos franceses e levou o time à final da Champions League pela primeira vez na história. Na temporada passada, o time de Neymar esteve perto da glória europeia, mas perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0 na decisão.

Por outro lado, Tuchel se desgastou com a diretoria do PSG ao reclamar publicamente da falta de reforços no início da temporada. A declaração foi prontamente rebatida pelo diretor esportivo Leonardo, que criou um mal-estar com o técnico. Além disso, o rendimento do time no Campeonato Francês tem deixado a desejar, e a imprensa local revelou que a influência do alemão no vestiário já não era a mesma.

Assim, o PSG alegou que, “após uma análise profunda da situação esportiva”, resolveu encerrar o contrato do técnico Thomas Tuchel. A decisão não deixou de ser surpreendente, pois o time vinha de goleada, e a notícia surgiu na véspera do Natal. Além disso, o alemão vai receber 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) de multa rescisória. Mas o clube quer começar 2021 de treinador novo, e já sabe quem contratar.

Quem será o novo técnico do PSG

Primeiro jornalista a noticiar a saída de Tuchel, o italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, já cravou quem será o novo técnico do PSG. O argentino Mauricio Pochettino, de 48 anos, deve assumir o cargo em janeiro e comandar o time já no duelo fora de casa contra o Saint-Étienne, no dia 6 de janeiro.

Como jogador, Pochettino era zagueiro e atuou no PSG entre 2001 e 2003. Aliás, ele disputou a Copa do Mundo de 2002 pela seleção argentina. No entanto, ficou marcado pelo pênalti cometido em Michael Owen na derrota para a Inglaterra. A Argentina acabou eliminada logo na fase de grupos.

Como técnico, Pochettino se destacou no Tottenham Hotspur, da Inglaterra. Ele assumiu o time em 2014, logo após a saída de Gareth Bale. No entanto, montou um time competitivo com a base do elenco que permanece no clube até hoje: Son, Dele Alli, Harry Kane e companhia.

Sob seu comando, o Tottenham chegou à final da Champions League pela primeira vez, mas perdeu para o Liverpool. Em seguida, após os maus resultados no começo da temporada 2019/2020, Pochettino acabou demitido do clube londrino e estava desempregado desde então.

A trajetória de Mauricio Pochettino

Além de Pochettino, o PSG também teria cogitado a efetiuvação do ex-jogador Thiago Motta como técnico. Outro nome sondado foi o de Massimiliano Allegri, ex-Juventus. Mas o plano A já era contratar o argentino, que deixou boa impressão em suas seis temporadas no Tottenham.

Com variação tática, velocidade no ataque e solidez defensiva, Pochettino fugiu do pragmatismo do futebol inglês e conseguiu elevar o patamar do time londrino. O argentino é visto como um estudioso do futebol, capaz de encaixar craques como Neymar e Mbappé dentro de uma proposta consistente de jogo.

Foi assim quando Pochettino estreou como treinador, no modesto Espanyol, em 2009. Ao conseguir salvar o time do rebaixamento com direito a vitória sobre o rival Barça no Camp Nou, o argentino chamou a atenção do Southampton, da Inglaterra. Transformou o clube em uma sensação da Premier League, até que ganhou a chance de trabalhar com o jovem e promissor elenco do Tottenham. Resta saber se o novo técnico do PSG terá jogo de cintura para lidar com as estrelas do clube francês.