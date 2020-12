PSG anuncia demissão do técnico Thomas Tuchel

Depois de três anos no comando do PSG, o técnico Thomas Tuchel não é mais treinador da equipe parisiense. Em anúncio realizado na manhã desta terça-feira (29) em site oficial, o clube confirmou o desligamento do profissional. Ademais, o time segue sem treinador.

Passagem de Thomas Tuchel pelo PSG

Em julho de 2018, o alemão chegou ao comando do Paris Saint-Germain. Desde então, foram 127 jogos no total, com 95 vitórias, 13 empates e 19 derrotas, sendo 337 gols e 103 sofridos, segundo dados oficiais.

No plantel de títulos, conquistou dois troféus do Campeonato Francês, a Ligue 1, um da Copa da França e a Taça da Liga da França, além de garantir também dois títulos na Supertaça da França. Mas, com certeza, o momento de maior felicidade para o torcedor parisiense foi a final da Champions League na temporada 2019/20, jogando contra o Bayern de Munique.

O que diz o comunicado oficial

O boletim publicado nas redes sociais e site indica que a decisão foi tomada depois de uma análise profunda da situação atual do time. No Campeonato Francês, o PSG ocupa o 3º, com trinta e cinco pontos. Na Champions League, teve trabalho para conquistar a vaga nas oitavas, mas conseguiu passar em primeiro lugar no grupo H.

Ademais, confira o que disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente e CEO do Paris Saint-Germain.

“Gostaria de agradecer a Thomas Tuchel e sua equipe por tudo que contribuíram para o clube. Thomas colocou muita energia e paixão no trabalho e, claro, lembraremos os bons momentos que compartilhamos juntos. Desejo a ele tudo de melhor para o futuro”.

Então, quem deve assumir o cargo de treinador do PSG?

A imprensa internacional tem como principal nome como substituto de Tuchel o técnico Maurício Pochettino, ex-Tottenham. Segundo o site Sky Sports, as conversas entre a equipe francesa e o argentino avançaram. Além disso, é esperado que o profissional esteja no banco de reservas já no próximo confronto pela Ligue 1 no dia 6 de janeiro de 2021, contra o Saint-Etienne.