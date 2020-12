PSG x Strasbourg: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (23/12)

No último jogo do ano, PSG e Strasbourg se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 17h, pela décima sétima rodada do Campeonato Francês, no Parc des Princes. Querendo retomar a liderança, o Paris precisa, além de vencer, contar também com tropeços de Lille e Lyon. Então, saiba onde assistir ao vivo.

PSG x Strasbourg: onde assistir ao vivo?

A partida entre PSG e Strasbourg tem transmissão do aplicativo Onefootball ao vivo, às 17h (Horário de Brasília).

+ Neymar desfalca PSG e só retorna em janeiro de 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Depois de perder a chance de voltar para a liderança na rodada passada, o time de Paris agora entra em campo determinado. Em terceiro lugar, com trinta e dois pontos, precisa ganhar o confronto. Além disso, tem que contar também com derrota por parte do Lille e Lyon nesta rodada.

Enquanto isso, o Strasbourg aparece em 16º, com catorze pontos. Dessa maneira, a principal meta da equipe visitante é escapar da zona de rebaixamento.

Possíveis escalações de PSG x Strasbourg

Ao time anfitrião, poucas baixas. Apenas Matz Sels, Kamara, Koné, Waris e Mothiba estão fora, confirmou o site oficial do clube.

Provável Strasbourg: Kawashima; Lala, Simakan, Djiku, Caci; Aholou, Sissoko, Bellegarde, Thomasson; Chahiri, Ajorque.

Tuchel, entretanto, possui uma vasta lista de desfalques. Nela, incluem Kimpembe, Kurzawa, Florenzi, Paredes, Pereira, Neymar, Sarabia, Icardi, Diallo e Bernat.

Já Mbappé é dúvida, já que, segundo o treinador, exames e testes serão feitos antes da partida.

Provável PSG: Navas; Bakker, Kehrer, Marquinhos, Dagba; Gueye, Rafinha, Draxler, Verratti; Di Maria, Kean, Mbappe.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além deste confronto, a décima sétima rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas realizadas nesta quarta (23). Ademais, você pode assistir a todas elas no aplicativo Onefootball.

Rennes x Metz – 15h

Lens x Stade Brestois – 15h

Bordeaux x Reims – 15h

Nice x Lorient-Bretagne Sud – 15h

Nimes x Dijon – 15h

Lyon x Nantes – 17h

Monaco x Saint-Étienne – 17h

Montpellier x Lille – 17h

Angers x Olympique – 17h