Equipes seguem vivas na busca pela liderança do grupo na Liga C, a terceira divisão da Liga das Nações

Luxemburgo x Ilhas Faroé: saiba onde assistir e horário do jogo (14/06)

A bola vai rolar entre Luxemburgo x Ilhas Faroé nesta terça-feira, 14 de junho, na quarta rodada da Liga das Nações da temporada, jogando no Stade de Luxembourg, na cidade de Luxemburgo. A partir das 15h45 (horário de Brasília), o jogo será transmitido ao vivo entre as plataformas de streaming. Para saber onde assistir, acompanhe o texto a seguir.

Os anfitriões vem de derrota para a Turquia em 0-2 na última rodada, preocupando torcedores que ainda sonham com a possibilidade de subir de divisão no torneio. Já para as Ilhas Faroé, a terceira e última rodada disputada foi de vitória em cima da Lituânia por 2-1, atual lanterna sem pontos marcados.

Luxemburgo x Ilhas Faroé onde assistir hoje?

O jogo do Luxemburgo x Ilhas Faroé hoje vai ser transmitido no Star +.

Disponível somente no streaming, o confronto da Liga das Nações de hoje não contará com transmissão na televisão. Por isso, o torcedor deve obter o acesso através da plataforma.

O serviço está disponível nos aplicativos de celular, tablet, no computador e também pela smart TV. Os pacotes e todos os valores estão disponíveis no site (www.starplus.com).

Informações do jogo Luxemburgo e Ilhas Faroé hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade de Luxembourg, na cidade de Luxemburgo

Arbitragem: Michael Fabbri

Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

Provável escalação de Luxemburgo: Moris; Martins, Chanot, Carlson, Pinto; Christopher Martins, Gerson Rodrigues, Olesen, Barreiro; Borges e Sinani. Técnico: Luc Holtz

Provável escalação de Ilhas Faroé: Nielsen; Faero, Rolantsson, Askam, Davidsen; Andreasen, Olsen, Vatnhamar, Bjartalio; Klæmint Olsen e Johannesen. Técnico: Hakan Ericson

Palpites Luxemburgo x Ilhas Faroé

Não há dúvidas de que Luxemburgo é o favorito para leva os três pontos hoje. O elenco luxemburguês só fica atrás dos turcos e por isso prometem bom futebol dentro de campo e com a torcida em peso dentro de sua casa.

Os visitantes, entretanto, ainda buscam o segundo triunfo na competição. Porém, estão atrás no duelo porque apresentam grandes problemas em sua defesa.

Últimos jogos de Luxemburgo:

Lituânia 0 x 2 Luxemburgo (Liga das Nações)

Ilhas Faroé 0 x 1 Luxemburgo (Liga das Nações)

Luxemburgo 0 x 2 Turquia (Liga das Nações)

Últimos jogos de Ilhas Faroé:

Turquia 4 x 0 Ilhas Faroé (Liga das Nações)

Ilhas Faroé 0 x 1 Luxemburgo (Liga das Nações)

Ilhas Faroé 2 x 1 Lituânia (Liga das Nações)