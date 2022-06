Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

Ao desbancar o Coritiba no fim de semana, o Palmeiras confirmou-se como líder da Série A no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 13 de junho, a 11ª rodada chegou ao fim com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. Veja como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada e o que mudou na tabela da Série A .

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Veja como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada:

1 Palmeiras – 22 pontos

2 Corinthians – 21 pontos

3 São Paulo – 18 pontos

4 Internacional – 18 pontos

5 Athletico PR – 17 pontos

6 Atlético MG – 17 pontos

7 Coritiba – 15 pontos

8 Fluminense – 14 pontos

9 América MG – 14 pontos

10 Avaí – 14 pontos

11 Santos – 14 pontos

12 RB Bragantino – 14 pontos

13 Ceará – 14 pontos

14 Goiás – 14 pontos

15 Atlético GO – 13 pontos

16 Flamengo – 12 pontos

17 Botafogo – 12 pontos

18 Cuiabá – 12 pontos

19 Juventude – 10 pontos

20 Fortaleza – 7 pontos

A décima primeira rodada do Brasileirão trouxe novidades na tabela. O fim de semana começou com vitória do Corinthians em cima do Juventude por 2 x 0, jogando em casa. O resultado colocou o alvinegro novamente na liderança.

Santos e Atlético Mineiro, por outro lado, ficaram na igualdade após 1 x 1 no Mineirão, em confronto que pouco mexeu com torcedores.

Fechando a rodada no sábado, Dorival Júnior estreou como o novo comandante do Flamengo diante do Internacional. O placar, entretanto, decepcionou os torcedores do Rubro-Negro. Por 3 x 1, o time gaúcho levou a melhor e conseguiu entrar no G4 da classificação do Brasileirão 2022.

O São Paulo também fez bonito na rodada ao vencer o América Mineiro por 1 x 0 em casa, subindo para a terceira posição.

O destaque ficou para a vitória do Palmeiras diante do Coritiba por 2 x 0. A equipe alviverde garantiu os três pontos e por isso segue na liderança.

Fechando a rodada, o Botafogo acabou derrotado pelo Avaí para a própria surpresa da torcida em 1 x 0.

Resultados da 11ª rodada do Brasileirão – tabela da Série A

Pela 11ª rodada, todas as vinte equipes da tabela do Brasileirão Série A em 2022 entraram em campo, com os dez confrontos sendo realizados mesmo que de maneira picada devido ao extenso calendário da Libertadores.

Confira os resultados da última rodada.

Corinthians 2 x 0 Juventude

Atlético MG 1 x 1 Santos

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino

Fluminense 0 x 2 Atlético GO

Internacional 3 x 1 Flamengo

Goiás 1 x 1 Ceará

São Paulo 1 x 0 América MG

Coritiba 0 x 2 Palmeiras

Fortaleza 0 x 0 Athletico PR

Botafogo 0 x 1 Avaí

Próxima rodada do Brasileirão

A próxima rodada do Brasileirão na Série A vai ser a décima segunda, marcada para começar na terça-feira, 14 de junho, seguindo até a quinta, no dia 16.

O destaque fica para os jogos do Palmeiras, Atlético MG, São Paulo e Corinthians, já que brigam na parte de cima da tabela.

Agora que você já sabe a classificação do Brasileirão 2022, confira os próximos jogos.

Terça-feira (14/06)

Juventude x Santos – 21h30

Quarta-feira (15/06)

Ceará x Atlético MG – 19h

RB Bragantino x Coritiba – 19h

Goiás x Internacional – 20h30

Flamengo x Cuiabá – 20h30

Athletico PR x Corinthians – 21h30

América MG x Fluminense – 21h30

Quinta-feira (16/06)

Botafogo x São Paulo – 16h

Palmeiras x Atlético GO – 18h

Avaí x Fortaleza — 19h