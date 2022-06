Luxemburgo x Turquia: onde assistir, horário e escalação de hoje (11/06)

Empatadas na pontuação pelo grupo um da Liga C, as seleções disputam a liderança neste sábado pela terceira rodada

Hoje, 11 de junho, as seleções de Luxemburgo x Turquia se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela terceira rodada na Liga C na Liga das Nações, no Stade de Luxembourg. O confronto tem transmissão ao vivo apenas aos assinantes da TV paga.

Onde assistir o jogo de Luxemburgo x Turquia hoje?

O jogo entre Luxemburgo e Turquia hoje na Liga das Nações vai passar no Canais Globo e Globo Play.

A transmissão só está disponível de maneira online, através das plataformas da Globo para os assinantes da TV paga e aos usuários do streaming.

A primeira opção é o Globo Play, streaming disponível no site e também aplicativos para celular, computador, tablet e smart TV. Se preferir, também pode acessar o Canais Globo e curtir ao vivo por onde e como quiser. Basta como o seu login e a senha da operadora da TV paga.

Informações do jogo do Luxemburgo e Turquia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade de Luxembourg, na cidade de Luxemburgo

Arbitragem: Antonio Emanuel Carvalho Nobre

Onde assistir: Canais Globo e GloboPlay+

Luxemburgo e Turquia na Liga das Nações

A equipe de Luxemburgo faz uma ótima campanha na Liga das Nações este ano. Integrando o grupo um da Liga C, a seleção aparece na segunda posição com 6 pontos, empatado com o líder no número de pontuação e até mesmo dos confrontos ganhos. Agora, se vencer, poderá assumir a ponta.

Do outro lado, a Turquia é a atual líder do grupo um pela terceira divisão com os mesmos 6 pontos. O elenco turco entra totalmente focado para vencer e garantir os três pontos já que pode garantir a larga diferença com o segundo e terceiro colocado do grupo.

Escalação de Luxemburgo: Moris; Pinto, Carlson, Chanot, Martins; Barreiro, Martins Pereira, Olesen; Borges, Gerson Rodrigues e Sinani. Técnico: Luc Holtz

Escalação da Turquia: Alemdar; Muldur, Kabak, Ayhan, Kadioglu; Çalhanoglu, Sinik, Ozcan, Under; Dervisoglu e Dursun. Técnico: Stefan Kuntz

Palpites Luxemburgo x Turquia

A seleção da Turquia é a grande favorita no jogo deste sábado, pela terceira rodada da Liga das Nações.

Mesmo jogando fora de casa, os turcos é quem devem sair de campo com os três pontos em seu favor. Porém, podem encontrar desafios com os adversários do começo ao fim da partida, mas nada que impeça o resultado.

O time de Luxemburgo faz uma campanha regular, mas não faz um bom saldo de gols até aqui.

Classificação do grupo Luxemburgo x Turquia

Integram o grupo 1 da Liga C pela Nations League as seleções de Luxemburgo, Turquia, Ilhas Faroé e a Lituânia, onde disputam seis rodadas da competição internaiconal da UEFA.

O primeiro colocado de cada grupo sobe para a segunda divisão (Liga B) e o último desce para a quarta divisão, ou a Liga D como é conhecida.

1 Turquia – 6 pontos

2 Luxemburgo – 6 pontos

3 Ilhas Faroé – 0 ponto

4 Lituânia – 0 ponto