Lyon x Sochaux: onde assistir ao jogo da Copa da França – 06/03/2021

Lyon e Sochaux se enfrentam neste sábado (06) a partir das 14h45 (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em jogo válido pela segunda rodada da Copa da França. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Lyon x Sochaux: onde vai passar o jogo da Copa da França?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Lyon aparece em terceiro lugar com cinquenta e nove pontos, somente um ponto atrás do vice-líder. Assim, se vencer os próximos jogos do Campeonato e os adversários perderem, assume a liderança. Então, no jogo deste sábado, somente Tino Kadewere está fora.

Enquanto isso, na segunda divisão do Campeonato Francês, o Sochaux aparece em 7º com quarenta e dois pontos. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou doze e perdeu seis. Com o confronto de hoje, tem a chance de lutar por um título de extrema importância para os torcedores franceses. Em seu plantel, não possui nenhuma nova baixa.

Possíveis escalações de Lyon x Sochaux

- PUBLICIDADE -

Possível Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Bruno Guimarães, Mendes, Caqueret; Slimani, Ekambi, Memphis.

Possível Sochaux: Prévot; Paye, Pogba, Lopy, Mbakata; Thiouné, Ndiaye; Virginius, Weissbeck, Ambri; Niane.

Últimos jogos

Ademais, na última quarta-feira (03), o Lyon venceu o time do Rennes por 1 a 0 jogando em casa pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

Enquanto isso, o time do Sochaux também venceu. Na terça-feira (02), goleou em 3 a 0 o Niort também pela 28ª rodada da segunda divisão do Francês.

Técnico do PSG confirma Neymar fora de jogo pela Copa da França