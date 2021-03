Técnico do PSG confirma Neymar fora de jogo pela Copa da França

Em entrevista coletiva na sexta-feira (05), Mauricio Pochettino, técnico do PSG, confirmou que Neymar, lesionado desde fevereiro, está fora do confronto de sábado 6/3 pelas oitavas de final da Copa da França, contra o Stade Brestois. Em jogo único, quem vencer está classificado para a próxima fase. Então, veja o que o treinador disse.

Lesão de Neymar

No dia 10 de fevereiro, em jogo válido pela Copa da França, o PSG vencia o Caen com gol de Kean e assistência do brasileiro, clube da segunda divisão francesa, quando Neymar, aos 10 minutos do segundo tempo, sofreu uma dura entrada de Yago e ficou no chão, machucado.

Assim, depois do atendimento médico em campo, Neymar saiu direto para o vestiário, entregou a braçadeira de capitão para Mbappé e sequer esperou Mauricio Pochettino realizar a substituição. Dessa maneira, o jogador foi direto para o vestiário e os rumores sobre grave lesão aumentaram.

No dia seguinte, o clube francês confirmou em boletim médico que Neymar sofreu uma lesão no adutor esquerdo.

Pochettino confirma brasileiro fora da Copa da França

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, confirmou que Neymar não estará na lista de jogadores convocados para o confronto deste sábado na Copa da França. Confira então o que disse o argentino.

“Ele não estará na convocatória para o jogo com o Brest. Estamos contentes com a forma como está a vir e veremos nos próximos dias se poderá fazer parte da equipe contra o Barcelona.”

Além disso, em boletim médico divulgado pelo clube, o PSG confirmou que o atacante realiza treinos parciais com o elenco enquanto continua trabalhando para voltar ao treino de preparo físico. Enquanto isso, Di Maria, Verratti e Mbappé estão de volta ao time principal.

Neymar vai jogar contra o Barcelona na volta?

Ainda em treinamento, o comandante do time parisiense não confirmou se Neymar estará no plantel para o jogo de volta contra o Barcelona nas oitavas da Champions League. Entretanto, é espero que o jogador retorne, já que é uma peça fundamental no elenco.

No primeiro jogo, realizado no dia 16 de fevereiro, o PSG goleou o Barcelona por 4 a 1 jogando na Espanha, no Camp Nou.

