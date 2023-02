Mallorca x jogo do Real Madrid hoje: onde vai passar ao vivo e horário (05/02)

Para retomar a busca incansável pela liderança no Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Mallorca neste domingo, 5 de fevereiro, antes de viajar para o Marrocos no Mundial de Clubes. A bola vai rolar no jogo do Real Madrid hoje às 10h (Horário de Brasília), no Iberostar Estádio, pela 20ª rodada da competição.

O Real vem de vitória diante do Valencia, enquanto o Mallorca perdeu para o Cádiz.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje vai passar na ESPN e Star Plus às 10h, horário de Brasília.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol na temporada. Neste domingo, o jogo do Real Madrid com o Mallorca será exibido nas operadoras para todo o Brasil.

Para quem não tem a TV paga, a opção é curtir no Star+, plataforma de streaming por assinatura. Dá para sintonizar no navegador pelo computador como também no aplicativo para celular, tablet, smartv ou videogames.

Diferentes combos por variados valores estão disponíveis aos brasileiros.

Escalações de Mallorca x Real Madrid

Os anfitriões não tem baixas para o jogo de hoje.

Provável escalação do Mallorca: Rajkovic; Valjent, Raíllo, Copete, Costa; Sánchez, Galarreta, Maffeo; Kang-In, Muriqi e Kadewere.

O técnico Ancelotti continua sem Lucas Vazquez, Mendy e Alaba.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Rudiger, Militão, Camavinga; Kroos, Modric, Ceballos; Vini Júnior, Benzema e Valverde.

Quando o Real viaja pra Marrocos?

Como o Real Madrid tem o compromisso contra o Mallorca neste domingo, é provável que o clube espanhol embarque na noite deste domingo, quando é madrugada na Espanha, ou na manhã de segunda-feira.

O técnico Ancelotti confirmou que vai levar Benzema e Militão para Marrocos. Mesmo assim, ele não irá poupar jogadores na disputa deste domingo contra o Mallorca no Campeonato Espanhol.

A estreia do elenco merengue no Mundial de Clubes é na quarta-feira, 8 de fevereiro, contra o Seattle Sounders, equipe que representa a Concacaf, dos Estados Unidos. O jogo está marcado para às 16h, horário de Brasília, em Rabat, no Marrocos.

