Quando será a final do Mundial de Clubes 2023?

Dois clubes vão disputar a grande final do Mundial de Clubes 2023 da FIFA. Além de faturar o título de melhor equipe de futebol do mundo, o campeão vai ganhar uma premiação milionária e a taça mais desejada por torcedores. Saiba quando vai ser a final do torneio, onde e quem pode decidir no jogo.

Data da final do Mundial de Clubes 2023

A final do Mundial de Clubes da FIFA está marcada para sábado, 11 de fevereiro de 2023, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

Os dois vencedores da semifinal vão jogar a decisão pelo título da temporada.

Inicialmente, o Mundial seria realizado no mês de novembro ou dezembro, mas como a Copa do Mundo do Catar aconteceu no fim do ano passado, a FIFA teve de transferir a competição para o início deste ano.

Onde vai ser a final do Mundial 2023?

A cidade de Rabat, capital do Marrocos, vai receber a grande final do Mundial de Clubes este ano. O Estádio Príncipe Moulay Abdellah será o palco do duelo entre os finalistas da edição.

Marrocos foi escolhida pela FIFA para sediar o Mundial de Clubes logo depois da Copa do Mundo do Catar. A equipe marroquina alcançou a semifinal pela primeira vez na história do seu país, além de ser a primeira seleção africana a chegar na penúltima fase da competição.

Os torcedores mostraram-se ansiosos para receber a festa. Mas Marrocos não foi a única opção da FIFA, que escolheu pelo país após deixar outros nomes de lado.

Quem vai jogar a final?

Os dois vencedores da semifinal vão jogar a final do Mundial de Clubes da FIFA no sábado. Ainda não dá para saber quem serão os finalistas, mas a competição tem os favoritos.

O chaveamento e os participantes já estão definidos. Sete equipes jogam o Mundial, onde seis são os campeões continentais da temporada, além do representante do país-sede da competição.

O Flamengo venceu a Libertadores e por isso representa a América do Sul. Já o Real Madrid, outro favorito ao título deste ano, é o campeão da Champions League, na Europa.

Os outros participantes são o Wydad Casablanca (país-sede), o Seattle Sounders (América do Norte, Central e Caribe), Al Ahly (África), o Al Hilal (Ásia) e o Auckland City (Oceania).

Onde assistir o Mundial de Clubes 2023

Os jogos do Mundial de Clubes são transmitidos na Globo, SporTV, GloboPlay e as plataformas Cazé TV e FIFA+ ao vivo para todo o Brasil.

Na TV aberta, apenas os jogos do Flamengo e a final serão transmitidos de graça ao público. Já o canal SporTV, entre operadoras de TV por assinatura, vai exibir todas as partidas da competição para aqueles que são assinantes.

Outra opção é acompanhar nas plataformas de streaming como o GloboPlay, disponível somente para quem é membro. Por outro lado, os canais do CazéTV e FIFA+ possuem a disponibilidade gratuita para o brasileir assistir o Mundial

O CazéTV pode ser acessado de graça no Youtube e Twitch.

