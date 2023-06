Manchester City e Inter de Milão: qual o dono de time mais rico?

Manchester City e Inter de Milão disputam a final da Champions League em 2023. De um lado, o sheik Mansour Bin Zayed Al Nahyan, integrante da família real dos Emirados Árabes Unidos. Do outro, a milionária empresa chinesa Suning Holdings Group. Mas qual das equipes tem o dono mais rico?

Qual o dono mais rico na final da Champions League?

Tanto o sheik Mansour Bin Zayed Al Nahyan, dono do Manchester City, como a empresa chinesa Suning Holdings Group, responsável pela Inter de Milão, tem fortunas inigualáveis. Porém, se compararmos os valores dos dois, é o dono do City quem tem mais dinheiro.

O patrimônio líquido de Mansour, integrante da realeza dos Emirados Árabes Unidos, é estimado em US$ 16,8 bilhões, o mesmo que R$ 81 bilhões na cotação de junho, de acordo com o jornal espanhol As. Isso porque Zayed é membro da família real de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.

Além de ter o domínio do clube inglês, o sheik também é dono de inúmeras empresas em seu país.

Já Zang, do grupo chinês Suning Holdings Group, tem o patrimônio de 7 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes, o mesmo que R$ 36 bilhões.

Quem é o dono do Manchester City?

O sheik Mansour tornou-se proprietário do Manchester City em 2008. Com os altos investimentos, a ascensão do Manchester City no futebol europeu tornou-se visível.

Mansour Bin Zayed Al Nahyan nasceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com 52 anos, é proprietário da Mubadala Investment Company de Abu Dhabi, além de ser presidente da Emirates Nuclear Energy Corporation, Abu Dhabi Commercial Bank e Emirates Global Aluminium. Mansou também é dono da Abu Dhabi Media Investment Corporation, especialista em comunicações.

Além do Manchester City, o grupo City Football Group compreente também as equipes Melbourne City FC, New York City FC e Mumbai City FC.

De acordo com o jornal espanhol As, foram investidos 2,5 bilhões de libras (R$ 15 bilhões) do dinheiro de Abu Dhabi no clube inglês. São 15 anos sob a era Mansour e, desde então, os Citizens conquistaram sete taças da Premier League, três da Copa da Inglaterra e seis da Copa da Liga Inglesa.

Em 2023, o City terá a oportunidade de conquistar a primeira taça da Champions League.

بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد..رئيس الدولة يصدر قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد pic.twitter.com/Z3huzIzdEY — منصور بن زايد (@HHMansoor) March 29, 2023

Quem é o dono da Inter de Milão?

Em 2016, a Inter de Milão foi comprada pelo grupo chinês Suning Holdings Group, do bilionário Zhang Jindong. A empresa varejista chinesa de eletrônicos desembolsou 270 milhões de euros na aquisição de 70% da empresa de futebol.

De acordo com a revista Forbes, o patrimônio de Zhang Jindong está avaliado em mais de 7 bilhões de dólares. A empresa Suning Sports Media Group recebeu em 2018 um financiamento de 600 milhões de dólares. Além de Zhang, seu irmão Jindong, Zhang Guiping também é um dos empresários mais ricos da China.

Zhang, 60 anos, nasceu em Nanjing, na China. Ele se formou em Artes e Ciências na Nanjing Normal University.

Hoje, a Inter de Milão tem como presidente Steven Zhang, de 31 anos, filho de Zhang Jindong, proprietário da empresa. Ele assumiu o comando do clube em 2018, após a saída do indonésio Erick Thohir, que continua no quadro de acionistas do time italiano.

Leia também:

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?