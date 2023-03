Manchester City x Burnley: onde vai passar o jogo do Manchester City hoje - 18/03

O Manchester City decide o seu futuro na Copa da Inglaterra neste sábado, 18 de março. Em casa, o City enfrenta o Burnley pelas quartas de final no Etihad Stadium. A bola rola às 14h45 (horário de Brasília) no jogo do Manchester City. Em confronto único, quem vence se classifica para a semifinal do torneio inglês.

O Citizens venceu o Bristol na quinta rodada, enquanto o Burnley derrotou o Fleetwood para chegar até aqui.

Assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Manchester City hoje não tem transmissão na TV, vai passar com exclusividade no Star Plus, serviço de streaming por assinatura. O torcedor pode curtir as emoções da Copa da Inglaterra nos dispositivos móveis ou pelo computador no site.

Nenhum canal de TV vai exibir o combate neste sábado. Só quem é assinante do streaming tem acesso à transmissão ao vivo. Acesse o site (www.starplus.com) e torne-se membro da plataforma.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês

Como funciona a Copa da Inglaterra?

A Copa da Inglaterra é a competição mais antiga no futebol inglês. Todas as fases são jogadas em mata-mata, ou seja, quem vence continua e quem perde está fora da disputa. Equipes de diferentes regiões do país jogam o torneio.

A primeira fase é realizada em quarenta jogos, sempre em partida única. Depois, vinte jogos são feitos na segunda fase da competição. Já na terceira times da elite do futebol inglês integram o quadro de participantes.

Depois vem a quarta fase, as oitavas de final, quartas, semifinal e então a final. É importante ressaltar que o campeão da Copa da Inglaterra ganha uma vaga para a próxima edição da Liga Europa, diretamente para a fase de grupos.

Quem joga as quartas de final?

Além do Manchester City e Burnley, também jogam as quartas de final as equipes de Sheffield United, Blackburn Rivers, Brighton, Manchester United, Grimsby Town e Fulham.

Como a Copa da Inglaterra adota o modelo eliminatório, quem vence continua na disputa e quem perde volta para casa mais cedo. O sorteio da Federação Inglesa de Futebol é que define quais são os confrontos.

