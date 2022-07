Manchester United x Atlético de Madrid transmissão e horário (30/07)

Com promessa de bom futebol, Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, 30 de julho, em amistoso internacional na pré-temporada. Com início às 08h45 (horário de Brasília), onde assistir Manchester United x Atlético de Madrid transmissão hoje? O palco do confronto será o Ullevaal Stadion, em Oslo.

Confira a seguir todas as informações do jogo amistoso

Manchester United x Atlético de Madrid transmissão hoje

O jogo terá transmissão do streaming MUTV, a partir das 08h45 (horário de Brasília). Além disso, o perfil oficial do Manchester United no Twitter transmite os lances em tempo real.

Sem transmissão pela TV, o torcedor pode assistir o jogo do Manchester United hoje pelo serviço de streaming MUTV, disponível no site (www.manutd.com), procurar por MUTV na barra em vermelho, clicar em “Watch Now” e fazer o cadastro.

Se preferir, pode acompanhar em tempo real através do perfil oficial do Manchester United pelo Twitter.

Data: 30/07/2022

Horário: 08h45 (horário de Brasília)

Local: Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega

Onde assistir Manchester United x Atlético de Madrid transmissão: ESPN

Manchester United x Atlético de Madrid

Duelo de gigantes neste sábado. O Manchester United deu início a agenda na pré-temporada contra o Liverpool, no começo do mês de julho. O grupo de Manchester venceu de goleada, deixando torcedores em êxtase pela vitória no clássico. Depois, enfrentou o Melbourne Victory, Crystal Palace e o Aston Villa. Agora, tem pela frente um grande adversário.

O Atlético de Madrid, entretanto, preferiu resguardar-se na pré-temporada e jogar apenas uma partida neste mês de julho até então. O elenco espanhol venceu o Numancia, jogando em casa, na Espanha. No entanto, até começar a nova temporada do Campeonato Espanhol, o elenco tem pela frente dois jogos amistosos contra Cádiz e Juventus.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Cristiano Ronaldo não vai jogar hoje, 30 de julho, contra o Atlético de Madrid. Isso porque o português não aparece na lista de relacionados do técnico Erik Ten Hag, divulgada pelo clube no site oficial.

No entanto, em comentário respondido em sua conta oficial do Instagram, Cristiano Ronaldo confirmou que vai jogar no próximo domingo, em amistoso contra o Rayo Vallecano.

Confira os jogadores relacionados para o jogo deste sábado.

Goleiros: David De Gea, Tom Heaton, Matej Kovar.

Defensores: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Alex Telles.

Meias: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek.

Atacantes: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.

Leia também: Favoritos da Copa do Brasil: veja lista de times favoritos