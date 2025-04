Maringá x Atlético-MG: onde vai passar o jogo do Galo hoje e escalação

Tem jogo do Galo nesta terça-feira, 29 de abril, em disputa da terceira rodada da Copa do Brasil. O rival da vez é o Maringá, que recebe o time mineiro em casa, no Willie Davids. O jogo do Atlético Mineiro começa às 19h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela internet.

Copa do Brasil – Onde assistir o jogo do Galo

O jogo do Galo hoje no Brasileirão, dia 26 de abril, será transmitido na Amazon Prime ao vivo e com exclusividade, a partir das 19h30.

Para quem ainda não está familiarizado, o Amazon Prime Video é um serviço de vídeo por assinatura, disponível tanto no site (www.primevideo.com), como também no aplicativo.

A GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, não transmite o jogo, mas oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Escalação do Atlético-MG e Maringá

Provável Maringá: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Cristovam (Raphinha), Ronald, Buga, Léo Ceará e Negueba; Matheus Moraes e Maranhão.

Provável Atlético-MG: Everson; Natanael, Rômulo, Vitor Hugo e Junior Alonso; Fausto Vera, Rubens e Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

O confronto da terceira fase será disputado em jogos de ida e volta, com a primeira partida marcada para hoje e a segunda para 21 de maio.​

