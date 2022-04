Atlético MG é quem ganhou o Campeonato Mineiro 2022

O Atlético MG foi quem ganhou o Campeonato Mineiro de 2022. Após vencer o Cruzeiro por 3 a 1 neste sábado, 02/04, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo confirmou o seu 47º título da competição. Confira a seguir como foi o jogo de quem ganhou o Campeonato Mineiro 2022 e as principais informações.

Quem ganhou o Campeonato Mineiro 2022

O Atlético é campeão do Campeonato Mineiro de 2022. Em jogo neste sábado, 02/04, em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão, contra o Cruzeiro, o Galo levantou o seu troféu de número 47 na história da competição sob o placar de 3 a 1 na final.

O time campeão do Galo, comandado pelo técnico Antonio Mohamed, foi para campo com: Everson, Mariano, Nathan, Réver, Guilherme Arana, Allan, Jair, Zaracho, Nacho, Keno e Hulk

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO

O clássico mineiro é uma das maiores rivalidades do futebol no Brasil. Hoje, com o título do Campeonato Mineiro em jogo, não poderia ser diferente. A tarde quente de sábado no Mineirão proporcionou aos torcedores presentes no espaço grandes emoções.

O primeiro tempo do clássico começou equilibrado. O Galo foi quem teve a melhor oportunidade logo aos 3 minutos com Hulk, após erro do goleiro Rafael. Entretanto, a Raposa passou a controlar os primeiros minutos e a pressionar a defesa do rival em todos os momentos e jogando melhor. Do outro lado, o Atlético demorou para engrenar.

Edu, melhor jogador do Cruzeiro, assustou Everson por três momentos, mas não obteve sucesso para abrir o placar.

Porém, na metade da partida, jogadores dos dois times passaram a se estranhar e brigaram dentro de campo. O árbitro e até os assistentes precisaram intervir para retomar o jogo. Tudo começou com discussão entre Rever e Edu, com empurra-empurra e reclamações.

Com o clima quente, o Atlético aproveitou para buscar o resultado em seu favor. Hulk fez a primeira tentativa aos 29 minutos, chutando em cima de Rafael. Dessa maneira, um minuto depois, aos 30, acertou em cheio as redes do Cruzeiro.

A partir daí, nos minutos finais, o Atlético retomou o controle da final e conseguiu deixar o adversário sem espaços para avançar. Edu e Pedro ganharam força e tentaram pela última vez para o Cruzeiro, mas o árbitro encerrou o primeiro tempo da final do Campeonato Mineiro de 2022.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO

Os times voltaram ao gramado do Mineirão para disputar o segundo tempo da final no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tentou manter o ritmo que apresentou na primeira etapa, enquanto o Galo fez de tudo para aumentar o placar.

Entretanto, o que mostraram os jogadores foi bem diferente do esperado. A partida seguiu morna nos primeiros minutos, com poucas chances de ambos os clubes. Edu, aos 8 minutos, teve a primeira oportunidade para o Cruzeiro, mas cabeceou para fora.

O Atlético chegou somente aos 14 minutos com Hulk ao ficar na cara do gol. O atacante, entretanto, acabou perdendo a bola para Rômulo.

Aos 17, Waguininho deixou o banco e entrou em campo pelo Cruzeiro e teve a primeira chance logo de cara, em chute na intermediária para defesa de Everson.

Com as duas equipes chegando muito bem, a hora para o gol sair era apenas questão de tempo. Aos 20, Hulk manda passe certeiro para Nacho que, pela esquerda, encobriu o goleiro Rafael em chute certeiro, ampliando o placar para o Galo, coroando a belíssima partida do argentino.

Mesmo com o Cruzeiro bem organizado em campo, o Cabuloso não conseguiu chegar até a defesa do rival. Aos 28, teve falta perigosa com cobrança de Rafael, mas encobriu o gol e não ofereceu perigo nenhum para Everson.

Aos 32 minutos, Hulk acertou no contra-ataque e partiu para a área com velocidade. Oliveira tentou desarmar o atacante até que o goleiro Rafael acabou tendo contato com o jogador do Atlético, derrubando Hulk na área. No mesmo instante, o árbitro marcou pênalti. O craque fez questão de cobrar e marcar o terceiro gol.

Em desvantagem, o Cruzeiro mostrou-se completamente desorganizado em campo. Já o Atlético tratou de aproveitar todas as possibilidade até os minutos finais.

Aos 44 minutos, o Celeste fez questão de buscar ao menos o gol de honra. Edu, artilheiro do clube e escolhido o craque do Campeonato Mineiro após votação popular, acertou as redes de cabeça após escanteio.

Após quatro minutos de acréscimos, mais nada foi feito e o árbitro encerrou a final sob o placar de 3 a 1 para o Atlético Mineiro, que conquistou o tricampeonato do Campeaonato Mineiro, e o seu título de número 47.

Quantos campeonatos mineiros o Atlético-MG tem?

A última vez que o Atlético Mineiro levou para casa o caneco do Campeonato Mineiro aconteceu em 2021, ao vencer o América. O Galo também levantou a taça de campeão nos anos de 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941,1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021 e 2022. Hoje, é o maior campeão mineiro.

Qual é a premiação do Campeonato Mineiro de 2022?

O vencedor do Campeonato Mineiro não ganha nenhum valor em dinheiro. Isso mesmo o que você leu, a equipe campeã da temporada não vai embolsar nada por ser considerado o melhor elenco do futebol mineiro.

Isso acontece porque o valor das cotas de televisão já são distribuídos entre os times da primeira divisão e, então, não existe premiação a mais no fim da temporada. De acordo com o portal UOL Esportes, em Minas Gerais os valores deste ano são completamente diferentes aos do ano passado, sendo o total de R$ 42 milhões.

Este ano, em 2022, os direitos foram distribuídos também para outros meios de comunicação, como o streaming O Tempo Sports, o que acabou diminuindo os valores para alguns. O Cruzeiro, segundo o UOL, faturou 4 milhões de reais, enquanto o Galo, que permaneceu com a Rede Globo, ficou com R$ 5 milhões.

No fim das contas, os times pequenos faturam cerca de R$500 mil.

